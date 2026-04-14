6 formas de resolver los problemas de Android Auto para abrir aplicaciones

Muchas veces las apps quedan ocultas o limitadas por el sistema.

Si usás Android Auto y de repente no aparecen algunas apps en la pantalla del auto, no estás solo: es un problema bastante común y, en la mayoría de los casos, tiene solución rápida. Lo más importante es entender que no suele ser un fallo grave, sino una combinación de configuraciones, permisos o actualizaciones que quedaron a medio camino.

De hecho, muchas veces las apps no desaparecen realmente, sino que quedan ocultas o limitadas por el sistema. Por eso, antes de pensar en un error complejo, conviene revisar algunos ajustes clave del celular que suelen ser los responsables de este problema.

Android Auto no muestra apps: las soluciones más efectivas

Una de las primeras cosas a chequear es si la aplicación está oculta dentro del menú de Android Auto. Desde el celular podés personalizar qué apps se muestran y cuáles no, por lo que quizá simplemente esté desactivada.

Otro punto clave es mantener todo actualizado. Si Android Auto, los Servicios de Google o el sistema operativo tienen versiones pendientes, pueden aparecer errores o comportamientos extraños.

También hay que prestar atención a las restricciones de batería. Muchos celulares limitan el uso en segundo plano para ahorrar energía, y eso puede hacer que ciertas apps directamente no aparezcan en el auto.

En la misma línea, los permisos son fundamentales. Si una app no tiene acceso al micrófono, la ubicación o las notificaciones, es probable que no funcione correctamente o ni siquiera se muestre en Android Auto.

A veces el problema está en la propia app.

Otros motivos y cómo solucionarlos

A veces el problema está en la propia app. Puede haber fallos tras una actualización o incompatibilidades temporales. En esos casos, una solución simple suele ser desinstalarla y volver a instalarla.

Además, algunos teléfonos desactivan automáticamente aplicaciones que no usás seguido para optimizar el rendimiento. Esto hace que desaparezcan de Android Auto hasta que las abras nuevamente en el celular.

En resumen, si te faltan apps en Android Auto, no hace falta volverse loco: revisar configuraciones, permisos y actualizaciones suele ser suficiente para que todo vuelva a la normalidad.