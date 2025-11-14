Qué pasó con el juego de té de Yiya Murano con el que envenenaba a sus víctimas

Mercedes Bolla Aponte de Murano, alias “Yiya”, es recordada en la historia criminal como la primera asesina en serie de Argentina. Conocida como la “envenenadora de Monserrat”, fue condenada en 1985 por asesinar a tres de sus amigas. ¿Qué pasó con el juego de té que usaba?

Qué pasó con el juego de té que Yiya Murano usó para envenenar a sus amigas

Yiya Murano asesinó en 1979 a su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini y a sus amigas Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala. Para los investigadores, la mujer era una usurera le pedía plata a sus víctimas y utilizaba cianuro, siempre se sospechó que colocaba el veneno en el té o en unas masas finas, para matarlas y no pagar las deudas que tenía con ellas.

La mujer envenenó a sus tres víctimas con sianuro, los investigadores creen que estaba en el té o las masitas

El hijo de Yiya, Martín Murano, recibió en 2023 un paquete que contenía el juego de tazas, la tetera, la azucarera y la lechera. Habían estado más de 40 años guardadas en una caja. “Yo a las tazas no las quería ni ver. Se las regalé a la mamá de una amiga que le gustaban las antigüedades. Ella ni siquiera las abrió cuando supo que eran de Yiya. Quedaron embaladas”, contó el hombre a CNN.

“Hace unos meses me llama mi amiga y me dice ‘Tengo algo tuyo, te lo voy a mandar’. Llegó una caja y era este juego de té”, recordó. Pensó regalarlas, tirarlas y un amigo le sugirió subastarlas. “¿Vos te pensás que yo quiero hacer plata con esta porquería?”, le respondió.

Sin embargo, la idea convenció a Martín porque podía tener un fin solidario detrás. El objetivo era donarlo a un refugio de animales de Mar del Plata del que él es padrino. “Fijate qué paradoja, Yiya odiaba a los animales”, comentó el hijo.

Martín Murano decidió subastar el juego de té de Yiya

“Yiya arruinó varias familias. Una vez que se logre subastar, habrá una gran cantidad de perritos y gatitos felices. Es lo que realmente me importa”, apuntó en aquel momento. Lo cierto es que nunca trascendió qué sucedió finalmente con el juego de té.