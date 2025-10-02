Córdoba - Florianópolis: una famosa aerolínea habilita vuelos desde Córdoba a Brasil a partir de los $400.000.

Viajar en avión desde la provincia de Córdoba hasta Florianópolis, Brasil, va a ser posible muy pronto. Una reconocida aerolínea habilitó este trayecto de vuelo para quienes residan en Córdoba, o bien para facilitarle el camino a todas aquellas personas que viven más cerca de Córdoba que de Buenos Aires. Los vuelos más económicos comenzarán a partir de los $402.773.

Esta aerolínea es GOL Líneas Aéreas. Entre enero y marzo de 2026, la compañía sumará más de 3.900 vuelos adicionales y ofrecerá 730.000 asientos, lo que representa un incremento del 20% frente al verano anterior. Esta posibilidad de viajar desde Córdoba hasta Florianópolis se habilitará a partir de este 2 de enero de 2026.

El plan incluye la apertura de rutas estacionales y el refuerzo de destinos ya consolidados dentro del Mercosur, con el objetivo de potenciar el turismo regional y generar un mayor impacto económico en las ciudades conectadas. La nueva ruta Córdoba - Florianópolis ofrecerá una alternativa directa para quienes viajen desde el centro del país a las playas de Santa Catarina.

Vuelos Córdoba - Florianópolis: así serán las frecuencias y los horarios

Lunes, martes, jueves y sábados : Origen Córdoba (03:00) - Destino Florianópolis (05:20).

Lunes, miércoles, viernes y domingos: Origen Florianópolis (23:30) - Destino Córdoba (02:30).

Otras conexiones que incorporará GOL

Además de este lanzamiento, GOL incorporará otras conexiones, como:

Buenos Aires/Aeroparque - Punta del Este.

Mendoza - Río de Janeiro.

Rosario - San Pablo y Florianópolis.

Asunción - Río de Janeiro.

Montevideo - Fortaleza.

Punta del Este - San Pablo.

Foz do Iguaçú - Fortaleza

En Argentina, la aerolínea incrementará su capacidad en un 80% en el interior y un 7% en Buenos Aires. En el caso puntual de Córdoba y Rosario, además de sumar vuelos a Florianópolis, se ampliará la frecuencia hacia Río de Janeiro y se abrirán nuevas opciones a San Pablo y Recife.