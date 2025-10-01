La ruta proyectada tiene características de autopista, con dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y colectoras, entre otros trabajos.

El gobierno de la provincia de Córdoba, a través del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, activó el último miércoles las obras del primer tramo para completar la autopista en la Ruta Nacional 19.

Los trabajos, que se desarrollarán en una extensión de 29,4 kilómetros a cargo de la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A., serán financiados con fondos propios por un total de 67.760 millones de pesos (IVA incluido), en un plazo de 18 meses.

“Esta obra tendría que ser pagada con fondos de la Nación. No es justo que no sea así”, señaló el gobernador Martín Llaryora, en el acto de lanzamiento. La culminación del proyecto vial resultará clave para el desarrollo productivo y el intercambio comercial del Mercosur.

Además, Autopista Nacional Ruta 19 impulsará el progreso de toda la región y garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco.

Llaryora calificó al trazado de "anhelo histórico del este cordobés" al recordar que comenzó a plantearse en 1970 y cobró más fuerza en este siglo a partir del llamado "grito de San Justo" promovido por autoridades y vecinos de la región, en reclamo por las condiciones viales que registra la mayor tasa de accidentes por kilómetro de Argentina. “Es una obra que forma parte de la vergüenza nacional y tiene que ser rescatada por los cordobeses. Convirtamos esta ruta de la muerte, en la ruta de la vida”, remarcó Martín Llaryora

Por el corredor, que además une la capital cordobesa con la localidad de Santo Tomé (Santa Fe), circulan más de 3 millones de vehículos al año. Es utilizado por el tránsito nacional e internacional, y forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico – Pacífico más transitados del país.

¿Qué obras se están realizando sobre la Autopista Nacional Ruta 19?

La ruta proyectada tiene características de autopista, con dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y colectoras; desarrollada en un entorno rural con topografía de llanura y considerando una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

En el tramo de 29,4 kilómetros entre Arroyito y Santiago Temple se construirán tres intersecciones a distinto nivel que servirán como retorno y acceso a las localidades de Tránsito, Villa del Tránsito y Chañarito.

Además, se emplazará un puente de 150 metros de largo sobre el río Segundo para cada una de las calzadas; se ejecutarán obras hidráulicas, construcción de colectoras, colocación de defensas, demarcación horizontal, señalización vertical, iluminación de intercambiadores y forestación de todo el tramo.

El proceso licitatorio estuvo a cargo de Caminos de las Sierras, la empresa concesionaria de las rutas de acceso a Córdoba, y se desarrolló dividido en tres licitaciones distintas con el objetivo de agilizar su construcción.

Los otros dos tramos, ubicados entre San Francisco y Cañada Jeanmaire, estarán a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. que resultó ganadora en ambas licitaciones.