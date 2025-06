Chau visa: los argentinos pueden viajar a este país europeo sin ese documento

Para quienes desean un cambio radical en sus vidas, viajar a España podría ser una opción tentadora. Este país europeo no solo presenta muchas oportunidades laborales, sino que el idioma en común facilita la integración. La buena noticia es que no la necesitan, ya que forma parte del espacio Schengen. Esto significa que los ciudadanos de ciertos países, incluyendo Argentina, pueden visitar sin tener que solicitar un visado.

El espacio Schengen permite a quienes entran de manera legal en la región desplazarse sin restricciones por los países que lo componen. Eso sí, aquellos argentinos que no posean un pasaporte argentino tendrían que chequear si necesitan un visado. Para esto, está disponible información relevante en el sitio oficial sobre cómo obtener un visado Schengen para España.

En las raras ocasiones en que se requirió un visado, los argentinos pudieron conseguir todos los detalles necesarios en la página de la Embajada de España en Buenos Aires o en su consulado general. Cabe recordar que, en términos generales, los argentinos no tienen que preocuparse por solicitar una visa para estancias de hasta tres meses en España o en cualquier otro país de la zona Schengen.