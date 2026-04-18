Del "no es no" al "no me importa": el nuevo violento "trend" de TikTok que expone cómo los varones entrenan para atacar mujeres que los rechazan

Un varón adolescente, cualquiera, llega del colegio a su casa, como todos los días, se saca la mochila, agarra el teléfono y mientras merienda abre TikTok. En pocos minutos su feed empieza a ordenarse solo: un clip gracioso de un stream, alguien enseñando entrenamiento de fuerza, otro de finanzas personales, un baile, un influencer que habla de “mentalidad ganadora”. Entre esos contenidos, casi sin ruptura narrativa, aparece un video del trend “In case she says no” (en caso que diga que no) en el que se ve a un varón, en tono de broma, practicando alternativas posibles de ataque frente al rechazo de una mujer: maniobras de boxeo, artes marciales, agresiones con armas, o incluso el uso de cuchillos. El video dura segundos, se consume sin esfuerzo, se desliza, y pasa en el timeline. Después viene otro, y otro, y así.

Justamente, una de las claves para entender la capilaridad y poder de interpelación de la manósfera en la era digital es la forma que tiene de disfrazarse, sortear regulaciones y encajar directamente en las inseguridades, resentimientos, carencias y problemas vinculares que padecen hoy los varones, particularmente adolescentes y jóvenes. Si bien el centro nodal de este dispositivo son las comunidades explícitamente misóginas y violentas, o el rol de figuras e influencers extremos fácilmente identificables como Andrew Tate, su fuente de poder y eficacia radica es una circulación mucho más difusa de sus mensajes, capaz de infiltrarse en los circuitos cotidianos de consumo cultural bajo formatos amables, aspiracionales o humorísticos. La potencia está en transformar la repudiable violencia en contenido viral para redes.

La garantía de eficacia, simbólica y material, está en el uso estratégico que hacen de las plataformas, cuyos límites y regulaciones permeables hacen que esos mensajes sean capaces de mimetizarse con el lenguaje digital y de integrarse al flujo ordinario, sin generar rechazo ni sorpresa. El humor funciona como excusa y permite enunciar mensajes extremos, violentos, detestables, a veces ilegales, sin asumir del todo la responsabilidad. La otra parte del trabajo sucio la hacen los algoritmos que organizan la experiencia, jerarquizan contenidos y premian la provocación, el resentimiento, el rage bait, la indignación y el odio, emociones que se traducen en mas engagement y viralización.

La jugada de este tipo de tendencias apunta a la normalización de la violencia de género y sedimentación de algo más que entretenimiento: la producción progresiva de sentido. La reiteración de ciertas escenas, la naturalización de determinados supuestos sobre el éxito, el deseo, el lugar de las mujeres o el cuerpo, va configurando marcos de percepción que operan muchas veces por debajo del umbral de la conciencia. Si bien a veces no se genera necesariamente una adhesión explícita, sí se crea una familiaridad creciente con ciertas lógicas que luego se inscriben en el sentido común: la idea de que una relación puede ser no consentida, que el no o el rechazo son un obstáculo, que un vínculo puede ser gestionado unilateralmente, que el otro es un instrumento en un camino autorreferencial, o incluso que la masculinidad se mide en términos de control y eficacia de ese otro.

Del “no quiere decir sí” al “no no importa”

Hay algo inquietante, y, al mismo tiempo, profundamente revelador, en la liviandad con la que circula este trend en una red social mayormente juvenil como es TikTok. Varones jóvenes que, en tono de chiste o ironía, difunden posibles respuestas reactivas y violentas frente al rechazo femenino, el tan temido No de una mujer. Sin embargo esa mínima exposición, de solamente segundos, repetida, viralizada y mimetizada entre tanta oferta, condensa una mutación socio cultural extremadamente peligrosa: el pasaje del “no” como límite al “no” como obstáculo, del consentimiento como condición al consentimiento como variable a gestionar, y del varón rechazado a víctima.

Para entender cómo se configura ese desplazamiento es necesario traer una genealogía más extensa, que permita ver que es, en realidad, una reconfiguración de viejos mecanismos de deslegitimación de las mujeres e identidades feminizadas. Durante siglos la palabra de las mujeres fue sistemáticamente deslegitimada, negada, infantilizada, silenciada en el terreno del poder, la sexualidad, los vínculos y la decisión sobre su cuerpo. Por eso el rechazo siempre fue leído, interpretado o directamente corregido bajo un conjunto de estereotipos persistentes que lo ponían en duda: las mujeres como dubitativas, histéricas, misteriosas, manipuladoras o portadoras de un deseo que no puede expresarse de manera directa.

Frases como "cuando la mujer dice no, es sí" constituyen falsas creencias misóginas y machistas que perpetúan la violencia de género e incentivan al abuso, ignorando el valor del consentimiento, el respeto y el deseo. Ese paradigma cumplía la función de neutralizar la autonomía femenina, desplazando el eje desde lo que la mujer decía hacia lo que el varón entendía. La palabra de la mujer, lejos de ser soberana, estaba siempre atada a la lectura y re interpretación masculina.

Las luchas feministas, que se potenciaron e institucionalizaron en los últimos años, cuestionaron ese régimen de sentido y levantaron la consigna del “no es no” como bandera política. El debate giraba en torno a la necesidad de reafirmar que el “no” es literal, suficiente e innegociable, en el marco de un proceso de restitución de la autoridad sobre sus propios deseos, límites, cuerpos y vidas. Todo esto enmarcado en una transformación mucho más amplia que corrió a la mujer del lugar del deber, la complacencia, la sumisión y la espera desesperada de una propuesta de amor.

En medio de la reacción social y política que se ha generado a las conquista feministas, lo que se observa en las redes, en los discursos disponibles y agendas políticas de la ultra derecha, es un intento por restituir ese paradigma anterior, con una vuelta de tuerca que lo hace aún más complejo: el desplazamiento, sutil pero decisivo, del “no quiere decir sí” al “no no importa”. De esta manera, la mujer ya no es vista como sujeto de conquista y el vínculo deja de ser un espacio de reconocimiento recíproco para convertirse en un campo de operaciones, de batalla, de competencia. La negativa no es el punto final, sino un obstáculo a superar para reconquistar el poder perdido. Y en ese desplazamiento lo que se erosiona y se pone en crisis no es únicamente el consentimiento, sino el valor de los vínculos humanos, que son leídos como meramente instrumentales, y la propia arquitectura de las relaciones sexo afectivas, que terminan funcionando como vitrinas de poder.

El trend de TikTok se inscribe exactamente en ese punto ya que no discute el rechazo o la negativa en una propuesta matrimonial o relación sexo afectiva, sino que lo incorpora como variable dentro de una lógica estratégica de éxito-fracaso, de competencia y de subordinación. El “no” deja de ser un límite que clausura la interacción para convertirse en un dato que habilita nuevas maniobras para ejercer el poder, lo que pareciera ser el fin en sí mismo. Lo que parece buscarse en una relación con una mujer no es la posibilidad de vinculación, de crecimiento emocional o conexión íntima con un par, sino lisa y llanamente disponer de una persona y su cuerpo para someterla y alimentar la ilusión de masculinidad.

La manósfera y la reconfiguración del rechazo

La popularidad del trend y el intento por deslegitimar la decisión sobre el propio cuerpo y deseo de las mujeres, conquista que ha reconfigurado las normas sociales y legislaciones vigentes en muchos lugares del mundo, debe leerse como un sub producto del crecimiento e impacto del ecosistema ideológico, digital y físico denominado manósfera o machósfera. Esto es un conglomerado de espacios virtuales heterogéneos cuyos discursos, misóginos y antifeministas, articulan diagnóstico, identidad y prescripción frente a un malestar difuso pero persistente llamado "crisis de masculinidad”.

En ese universo, que pasó en poco tiempo de los márgenes de la internet profunda y discursos de interlocutores fantasma a perfiles con millones de seguidores e incluso puestos jerárquicos de la administración pública, las transformaciones impulsadas por los feminismos son leídas en clave de pérdida de la masculinidad tradicional: centralidad en el espacio público y privado, autoridad, privilegios, previsibilidad en los vínculos, poder de conquista, etc. La narrativa revictimizante interpreta el avance en materia de derechos y espacios de las mujeres como parte de una situación de injusticia, un error o incluso una provocación.

Frente a trayectorias fragmentadas, crisis económica, un mercado laboral expulsivo, transformaciones en los roles de género, y mayor volatilidad en las relaciones contemporáneas, la manósfera propone una narrativa ordenadora y tranquilizadora ante el vacío de sentido: los varones son los sujetos desplazados, oprimidos, y las mujeres las culpables de ese desplazamiento. La masculinidad tradicional se presenta entonces como la trinchera a defender y los feminismos como su mayor amenaza. La pérdida simbólica de privilegios se traduce en victimismo masculino extremo que justifica y usa la violencia como mandato de revancha. Y ese corrimiento, aunque se exprese en clave discursiva, tiene efectos materiales y reales concretos que se ven en el aumento de la violencia de género, una mayor circulación de discursos misóginos en escuelas, y un progresivo distanciamiento entre las expectativas de varones y mujeres.