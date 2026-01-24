TikTok anunció importantes cambios en sus funciones.

TikTok atraviesa una nueva etapa de transformación y ya anticipó cambios relevantes en el modo en que los usuarios interactúan con la plataforma. Según el TikTok Next Report, un informe elaborado a partir del análisis de millones de videos, búsquedas, comentarios e interacciones a nivel global, la red social dejará atrás el consumo pasivo para dar paso a una experiencia más activa, consciente y emocional, centrada en la conexión humana por sobre el uso automático de la tecnología.

El estudio también refleja el fuerte impacto de la app en la Argentina: durante 2025 se crearon en promedio 65 millones de videos por mes en el país y se registraron más de 150 mil millones de visualizaciones en ese mismo período. Estos números explican por qué TikTok apuesta a redefinir sus funciones y dinámicas de uso de cara a 2026.

Los tres ejes de las actualizaciones de TikTok

Las tendencias que marcarán este cambio se agrupan en tres grandes ejes. El primero es dosis de realidad, que señala un giro en las audiencias, ya no buscan evadirse ni romantizar lo cotidiano, sino consumir y crear contenido auténtico. Historias reales, experiencias personales y relatos que generen risa, reflexión o identificación ganan protagonismo frente a hashtags que antes dominaban la plataforma. Conceptos como lockedin, hygiene y joblife reflejan esta búsqueda de bienestar, foco personal y una mirada más honesta sobre la vida diaria y el trabajo.

TikTok es una de las redes que más actualizaciones realiza en su sistema.

El segundo eje es descubrimientos fuera de la ruta, vinculado a la curiosidad y al deseo de explorar más allá de lo obvio. TikTok se consolida como un motor de búsqueda cultural, los usuarios llegan con una intención concreta, pero permanecen explorando nuevos intereses, desde moda y maquillaje hasta trucos de cocina y hábitos cotidianos. La plataforma deja de ser solo entretenimiento para convertirse en un espacio de aprendizaje y hallazgos inesperados.

Por último, el ROI emocional marca un cambio profundo en el consumo. En un contexto más selectivo, las decisiones de compra ya no se basan en el impulso, sino en la emoción y la confianza. TikTok se posiciona como el lugar donde los usuarios buscan recomendaciones genuinas, reseñas honestas y la “chispa humana” que no ofrecen otros canales. La figura de los tastemakers (creadores que prueban y recomiendan productos) será clave en esta evolución.