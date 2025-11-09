Inseguridad en Santa Fe: mataron a tiros a una mujer en Villa Gobernador Gálvez

Los homicidios y hechos de inseguridad en la provincia de Santa Fe no se detienen. Una mujer fue asesinada a tiros este sábado a la tarde en Villa Gobernador Gálvez. Como consecuencia, la Policía detuvo a dos hombres y una mujer que están sospechados de haber participado del crimen, del que por ahora se desconocen más detalles. Uno de los aprehendidos era ex pareja de la víctima.

En medio de la ola de violencia y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro, agentes de la Policía de Acción Táctica fueron alertados de la presencia de una mujer herida en inmediaciones de las calles Bordabehere y Alfonsín, que es la continuación hacia el sur de Rosario de la avenida San Martín, tras el cruce del arroyo Saladillo.

Una ambulancia del Sies llegó al lugar, pero la víctima, identificada como Romina Sánchez (25), falleció minutos después por la gravedad de las heridas. A partir de algunos testimonios, los agentes de seguridad detuvieron a un hombre sindicado como el presunto autor del crimen que se había dado a la fuga en moto hacia el barrio Las Flores de Rosario, precisamente en las calles Flor de Nácar y 513.

Junto al sospechoso, aprehendieron a otro hombre y una mujer que intentaron esconderse en una zona de casas precarias. Según detalló el medio Rosario 3, en la vivienda se hallaron un revólver calibre 38 municionado y cuatro cartuchos.

La investigación quedó en manos el fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo, quien ordenó las primeras medidas y solicitó la presencia del gabinete criminalístico en el lugar del crimen. Además del arma de fuego, secuestraron una moto marca Motomel de color azul que habría sido la utilizada para darse a la fuga.

Crimen en Santa Fe: mataron a un hombre durante un presunto robo

En otro caso de violencia que terminó en homicidios, un hombre de 59 años fue asesinado este domingo en la localidad de Pérez por sujetos no identificados. Según informó el medio local Rosario 3, los criminales ingresaron a su vivienda, lo golpearon y le robaron un auto y un teléfono celular. El dispositivo luego fue localizado cerca de un presunto punto de venta de drogas en la zona norte de Rosario.

Fuentes policiales informaron que el hijo de la víctima, de 21 años, contó que se encontraba junto a su padre en la casa ubicada en Juan XXIII e Intendente Carnevale cuando irrumpieron los desconocidos, los atacaron y se llevaron un vehículo familiar marca Volkswagen Saveiro.

Según el relato del joven, los agresores también sustrajeron un teléfono iPhone que, mediante geolocalización, fue detectado en la zona de calle Tarragona al 1200 bis, en un pasillo rosarino señalado como posible puesto de venta de drogas.

En el lugar intervinieron agentes del Comando Radioeléctrico de Pérez, de la Policía de Investigaciones (PDI) y, por orden del fiscal Ferlazzo, se hizo presente el gabinete criminalístico. Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabajaban sobre distintas hipótesis en torno al caso.