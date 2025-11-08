La policía santafesina operó a los pocos minutos en el lugar de la denuncia.

Sicarios atacaron en moto y asesinaron a balazos a un hombre en plena vía pública en Recreo, una localidad ubicada a 17 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe capital. La víctima, identificada como Hugo Ariel Moreira, de 35 años, quedó tendida en el suelo con múltiples heridas de bala. Fue trasladado de urgencia al Hospital Protomédico, donde finalmente murió pese a los intentos de los médicos por salvarle la vida. El hecho ocurrió alrededor de las 22.20 de este viernes 7 en la intersección de las calles Cayetano Silva y Santa Fe, de acuerdo al relato de los vecinos.

Según los primeros testimonios, una moto se detuvo en el lugar y, de inmediato, comenzaron las detonaciones. Los testigos afirmaron haber contado al menos quince disparos, lo que hace suponer que se habría utilizado una pistola automática o incluso un arma de guerra. Fuentes oficiales revelaron que algunos vecinos mencionaron que la víctima podría haber estado armada, aunque no se encontró ningún arma en el lugar al momento de la llegada de los efectivos. La fiscalía ordenó también revisar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaraciones a los testigos presenciales para determinar si Moreira fue emboscado o si el crimen podría estar vinculado con un conflicto previo.

Minutos después del hecho, la policía desplegó un intenso operativo en distintos barrios de Recreo. En esa persecución se logró interceptar a sospechosos que escapaban en moto y se procedió al secuestro de un arma de fuego, aunque todavía no se confirmó aún si está relacionada con el homicidio. El caso fue caratulado como "Homicidio con arma de fuego", el cual continúa bajo investigación.

La intervención policial quedó a cargo de la Comisaría N°16 de Recreo, quienes acordonaron el área y por disposición de la fiscal María Laura Urquiza, también ingresó personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI). En la escena se halló una gran cantidad de vainas servidas, que es la evidencia que confirma el ataque. Los peritos de Balística, Fotografía y Planimetría trabajaron durante la madrugada recolectando elementos que permitan establecer el tipo de arma utilizada y la mecánica del homicidio.

El conurbano santafesino en plena escalada de violencia

El crimen de Hugo Moreira reavivó la preocupación por la suba de la violencia en la región metropolitana santafesina, donde los hechos con armas de fuego se volvieron cada vez más frecuentes. En los últimos meses, tanto vecinos de Recreo y localidades cercanas denunciaron robos violentos, tiroteos y ataques a plena luz del día.

El hospital donde murió la víctima, minutos después de su traslado.

"En las últimas semanas tuvimos varios robos y peleas con armas. Este crimen fue al estilo Colombia", expresó un vecino visiblemente afectado en declaraciones al diario El Litoral. La comunidad reclama mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar una violencia que, aseguran, "se volvió parte" de la vida cotidiana en la zona.