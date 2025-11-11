Imputaron al presidente de la Federación de Golf de Córdoba por abuso sexual: "Daño psicológico"

La Fiscalía de Distrito contra la Integridad Sexual de 2° Turno, a cargo de Ingrid Vago, imputó este martes por abuso sexual agravado al presidente de la Federación de Golf de Córdoba, Marcelo César Martínez. La denunciante es una mujer de 27 años que trabajaba en la institución realizando tareas de limpieza.

Según relató la abogada de la mujer, María Terragno, la mujer fue presuntamente sometida durante más de un año a situaciones de violencia psicológica, verbal y abusos sexuales. “Fue un proceso largo. Esta persona era sometida con promesas de un mejor futuro, pero también con la amenaza de que no iba a acceder a beneficios laborales si no accedía a los favores sexuales que se le pedían”, explicó.

Para llegar a la imputación, la Fiscalía realizó peritajes sobre la víctima y el victimario, y tomó declaración a testigos. La joven sostiene que tiene consecuencias graves en su salud mental, presuntamente derivadas de los hechos que denunció, por lo que la imputación se agravó. De acuerdo a lo precisado por la letrada, los hechos tuvieron tenido lugar en el predio deportivo de Villa Allende, específicamente en un espacio cerrado donde se guardan los elementos de golf. “Ahí sucedían mayormente las situaciones de abuso. Fueron sistemáticas y continuadas, además de un daño psicológico profundo”, denunció Terragno en declaraciones para Arriba Córdoba.

Por su parte, Justiniano Martínez, abogado defensor del denunciado, confirmó que su cliente fue notificado formalmente de la imputación, pero negó de manera terminante haber tenido contacto sexual con la denunciante. Según informó el medio La Voz, el abogado también dijo que en el fuero laboral algunos testigos hablaron de los malos tratos recibidos por Martínez, pero “no hicieron referencia a ninguna cuestión que tenga que ver con lo sexual”.

El dirigente permanece en libertad, mientras avanza la investigación judicial. La abogada de la denunciante expresó su preocupación por los posibles vínculos políticos de Martínez, aunque aseguró que no considera que innfluyan en la causa.

Su ex pareja violó la restricción y ella lo dejó encerrado: activó el botón antipánico y el hombre fue detenido en Córdoba

Otro hecho de violencia de género ocurrió en barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba. La semana pasada, un hombre fue detenido luego de violar una orden de restricción y amenazar a su ex pareja dentro de su domicilio.

Según informó la Policía provincial, el operativo se inició tras la activación de un botón antipánico, herramienta dispuesta por la Justicia para la protección de la víctima. El personal del centro de monitoreo alertó a los efectivos y envió un móvil a la vivienda ubicada en calle Martín García al 300, donde se desarrollaba la situación.

De acuerdo al parte oficial, la mujer presionó el dispositivo luego de advertir el ingreso del agresor, que además la amenazó dentro del inmueble. En medio del ataque, logró escapar de la casa y dejó al hombre encerrado, lo que permitió que los uniformados lo redujeran rápidamente al llegar al lugar.

El medio El Doce detalló que el detenido fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades confirmaron que ya tenía antecedentes por violencia familiar y una orden de restricción vigente.