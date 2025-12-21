Cómo hacer mantecol casero para comer en Navidad y Año Nuevo

El mantecol casero, una gran opción.

Ya se acerca Noche Buena. Ya se acerca Navidad y Año Nuevo. Una época celebrada en todo el mundo y que en Argentina tiene su propia idiosincrasia, con las costumbres que caracterizan. Para todos los que viven en el hemisferio sur de este planeta, las Fiestas se celebran en una etapa de mucho calor, con el comienzo del verano, Esto lleva a que se busquen en particular opciones frescas, que permitan sobrellevar las jornadas de altas temperaturas.

Y existen algunas comidas que son un verdadero clásico en las mesas argentinas: nunca puede faltar el pan dulce, opciones como la pavita o las ensaladas. Y uno de los clásicos que siempre deben estar para compartir es el mantecol. Un postre que siempre debe estar. Y que mejor que saber hacerlo por uno mismo con una receta casera, para sorprender a una pareja, a padres, hermanos y primos.

Cómo hacer un mantecol casero y económico

Ingredientes

Maní pelado 300 g

Azúcar 150 g

Clara, 2

Sal, una pizca

Miel, 1 cucharada colmada

Agua, cantidad necesaria

Esencia de vainilla, 1 cucharada

Hacé el mantecol vos mismo.

Paso a paso: cómo preparar el mantecol casero

Tostar el maní y procesarlo en una licuadora o minipimer hasta que se convierta en una pasta. Hay que tener cuidado con este paso, hacerlo de a poco para que no se quemen los electrodomésticos porque requiere de mucha potencia. Tiene que quedar una pasta. Se puede agregar una cucharada de aceite neutro para alivianar la mezcla.

Hacer un almíbar con el azúcar y el agua. Agregar la miel.

Batir las claras con una pizca de sal a punto nieve y formar con el almíbar un merengue italiano.

Cuando la preparación está apenas tibia, casi fría, agregar una cucharada de esencia de vainilla y la pasta de maní. Se debe hacer rápido para que la preparación no se ponga dura.

Volcar en un molde y desparramar con la ayuda de una espátula para que quede bien parejo.

Cubrir con papel film y llevar a la heladera por lo menos 24 horas.

Una opción para aprovechar: la pasta de maní

En caso de ni querer realizar de manera casera la pasta de maní, la misma se puede comprar en cualquier supermercado, almacen o dietética. El postre de maní es un producto elaborado a base de maní, azúcar, miel y clara de huevo. Su origen se remonta a la década de 1940, cuando fue creado por la empresa Noel en la ciudad de Córdoba, y es hoy una golosina icónica de los argentinos.