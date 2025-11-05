Lourdes querellante: cómo cambia la causa con la decisión de la cantante

Pocas horas después de que se conociera el duro fallo del juez Diego Slupsky que procesó con prisión preventiva al ex novio de Lourdes Fernández, la cantante confirmó que será querellante en la causa contra Leandro García Gómez acusado de la privación de la libertad y los golpes en contexto de violencia de género contra la artista del grupo Bandana. En ese sentido, el abogado de la cantante, Yamil Castro Sánchez, explicó a El Destape que “cuando ocurrió todo ella estaba en un contexto de crisis pero con el paso de los días y el apoyo de sus amigas pudo dimensionar lo que pasó”. Es por eso que Lourdes firmará los escritos con su abogado y se presentará en la causa donde no sólo podrá tener acceso completo al expediente sino que además podrá proponer y aportar pruebas, entre las que se espera su declaración acusatoria contra su ex pareja.

“Ella ahora puede ver lo que pasó desde otro” contó el abogado y explicó que empieza a ser consciente del peligro que corría más allá de las molestias que oportunamente le causó cuando Mabel, su mamá denunció su ausencia. En ese sentido, la madre de Lourdes explicó a El Destape que “hay una confusión porque el Dr. Castro Bianchi era abogado de mi hija y me ayudó a hacer la denuncia y a guiarme, pero si ella no decidía involucrarse yo iba a tener que buscar otro abogado para poder ser la querellante en la causa”. Además, la mujer agradeció nuevamente por el apoyo de los medios y las amigas de Lourdes desde el minuto cero y destacó que “prefería equivocarme y tener que pedir perdón pero encontrar a mi hija viva”.

La acusación contra Leandro García Gómez reúne alrededor de 40 páginas donde los investigadores lograron reconstruir el calvario que vivió la cantante y cómo la encontró la policía después de todo un día de búsqueda donde en al menos cuatro oportunidades el ahora procesado negara que estuviera en su departamento. Frente a esto, ante la Justicia, García Gómez aseguró que durante todos esos días que la cantante estuvo con él nunca la golpeó y sólo él consumió estupefacientes aunque el abogado de la cantante entiende que “quizá ahora que ella tiene más claro todo puede declarar y esa versión no termina de ser la real en cuanto a los hechos”. Para esto, explicó Castro Bianchi, quizá haya que esperar más tiempo ya que la cantante empezó un tratamiento terapeútico para sobreponerse a lo que le tocó vivir, que fueron hechos donde fue golpeada, aislada, amenazada y retenida por alguien con quien compartía una relación.

Además, los investigadores esperan que en esta causa puedan declarar familiares y amigos de Lourdes que fueron testigos directos de los moretones y los silencios que provocaba la violencia ejercida sobre ella. Esta cuestión preocupaba a quienes trabajan en la causa ya que en principio Lourdes se mostraba reticente a colaborar y necesitaba del apoyo del círculo que ahora, ante la decisión de ser querellante, será clave para reconstruir los hechos. En ese sentido, el abogado de la cantante aseguró a El Destape que “la causa reúne varios delitos y la acusación que sostienen la Fiscal y el Juez, más considerando que hay una condena a suspenso, podría llevar a que García Gómez pase hasta 20 años en prisión”.

La acusación contra Leandro García Gómez que hizo el Juez Diego Slupsky considera que es responsable de los delitos de lesiones, violencia de género y privación ilegal de la libertad, por lo que primero rechazó su excarcelación por peligro de fuga y lo procesó con prisión preventiva y un embargo preventivo de 15 millones de pesos. Mientras tanto, hasta que Lourdes pueda declarar, la investigación sumó las denuncias de algunos vecinos del acusado por diferentes hechos de violencia. Mientras tanto, con el agresor preso, la familia y las amigas de la cantante están más seguros y esperan, como dijo la mamá, que “Lourdes pueda superar lo que paso y siga brillando en los escenarios”.

