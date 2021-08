Un policía de la Ciudad apuntó con un arma a un periodista de IP

Fue en el barrio porteño de Almagro cuando el periodista cubría una situación de violencia de género.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires apuntó con su arma reglamentaria al periodista de IP Leandro Lutzky en el barrio porteño de Almagro, donde cubría una noticia por violencia de género. El cronista hizo la denuncia en la comisaría y señaló a El Destape que "un policía que actúa de esa forma no puede cuidar a nadie y menos a una víctima de violencia de género".

Todo ocurrió el lunes por la noche cuando el periodista llegó a Castro Barros y Venezuela para informar acerca de un caso de violencia de género. Como la víctima no atendía el teléfono, Lutzky decidió ir a la puerta del domicilio donde vio a un policía que se alejó para subirse a un auto particular con vidrios polarizados. Le hizo señas para hacerle una consulta, pero el efectivo en ningún momento salió del vehículo.

"Fui a preguntarle al camarógrafo si él también había visto al policía subirse al auto y cuando me lo confirmó fui otra vez a hacerle unas preguntas del caso. En ese momento, el policía atina a salir del auto y me apunta entre el pecho y el estómago. Jamás en la vida nadie me apunto, al instante le muestro las manos. Le dije frases para calmarlo, porque estaba bastante exaltado", contó Lutzky.

Mientras lo apuntaba, cuanta el periodista que el policía le preguntaba cómo podía corroborar que trabajaba en medio y por qué había acudido a ese lugar. Luego hizo una llamado para verificar la identidad del reportero y después comenzaron a llegar patrulleros. Lutzky contó a los demás oficiales lo ocurrido y le ofrecieron hacer la denuncia.

"Al final el policía con lágrimas en los ojos me pidió perdón y buscó persuadirme para que no haga la denuncia", contó. El periodista hizo la acusación en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y es investigada bajo la carátula de "abuso de autoridad" por la Fiscalía Penal Contravencional y de faltas 24, a cargo de Rodrigo Pagano Mata.

"Me pasó a mí que trabajo en un medio de comunicación y soy de clase media. Me pregunto que hubiera pasado si lo mismo le ocurría a un vecino de un barrio popular", se preguntó Lutzky. El policía deberá enfrentar a la Justicia por la causa de abuso de autoridad y al trámite interno de la policía de la Ciudad que deberá determinar si lo mantiene o lo exonera de la fuerza de seguridad.