La Policía de Santa Fe detuvo este martes por la noche a Sebastián F. (40), presunto autor del femicidio de Rosa Gabriela Villagra (45), perpetuado durante la madrugada en barrio Loyola Norte, de la capital provincial. Según informó el Ministerio de Seguridad, el detenido es la expareja de la víctima, quien era intensamente buscado desde las primeras horas del día.

Fue localizado alrededor de las 21.20 en la intersección de calles Gorriti y Ulrico Schmidl, luego de que una vecina lo reconociera mientras caminaba por calle Ulrico Schmith y Gorriti. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue interceptado cuando se trasladaba con una sábana blanca cubriéndose parcialmente el rostro, una mochila y varias cajas de cartón. Los agentes procedieron a su aprehensión inmediata, quedando a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El procedimiento fue encabezado por personal de la Unidad Regional I, con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI), la Brigada de Femicidios y la Comisaría 10ª. Desde el Gobierno provincial se destacó la rápida articulación entre las áreas, que permitió la detención del sospechoso en menos de 24 horas desde ocurrido el crimen.

Tras su captura, el presunto femicida fue trasladado al Hospital Nuevo Iturraspe, ya que presentaba una herida cuya causa aún se investiga. Posteriormente, quedó bajo custodia policial y a disposición de la Fiscalía de Homicidios Especiales.

El femicidio de Rosa Villagra en Santa Fe

El ataque ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando, según relataron los hijos de la víctima, el femicida ingresó por la fuerza al domicilio, tomó un cuchillo del interior de la vivienda y comenzó a agredir a Rosa Gabriela Villagra (45). La víctima, madre de tres hijos, había denunciado a su expareja por agresiones y amenazas en reiteradas ocasiones.

El agresor habría estado merodeando la casa horas antes del ataque y aprovechó que uno de ellos no estaba para ingresar. Al llegar al lugar, personal policial constató que la mujer ya no tenía signos vitales. Sus hijos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir la situación. De acuerdo con el testimonio de testigos, el femicida escapó del lugar saltando el portón de acceso y llevándose la cuchilla utilizada en el femicidio.

Una de las hijas, de 25 años, sufrió una herida en la mano izquierda al intentar detener el ataque. "Saltó las dos rejas, rompió la puerta, le pegó a ella y a su hija, agarró una cuchilla de la cocina y empezó a apuñalarlas a las dos. Mi hermana, en el afán de querer sacarlo para que no lastime a su hija, recibió una puñalada cerca del corazón. Ahí salió disparando y no sabemos más nada", relató Luis, hermano de la víctima, en diálogo con AIRE.

Además, aseguró que la mujer tenía una medida de restricción contra su expareja, aunque se había vencido y no había sido renovada. También señaló que el agresor ya se había acercado en las últimas semanas a la mujer para violentarla: "La seguía, la amenazaba, le mandaba mensajes... andaba rondando la zona".

En los primeros minutos de este martes, una cámara de seguridad captó al presunto autor del asesinato cuando huía a paso ligero de la escena de crimen, en Neuquén 6800. Según informaron fuentes policiales, vestía un short y una remera gris con manchas negras.

La fiscal de Género interviniente, Dra. Galeano, ordenó la realización de la autopsia correspondiente y dispuso medidas urgentes para dar con el sospechoso. La escena fue preservada por personal policial y se secuestraron elementos de interés para la investigación. Trabajaron en el lugar peritos forenses, efectivos de la comisaría 8° y la Brigada de Femicidios.