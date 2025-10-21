En un nuevo caso de femicidio en el marco de una relación previa, una mujer de 45 años fue asesinada a puñaladas por su ex pareja en su vivienda de barrio Loyola Norte, en la ciudad de Santa Fe. El hombre escapó y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad provinciales, que todavía no pudieron dar con su paradero.

Según las primeras informaciones, el ataque ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este martes, cuando, según relataron los hijos de la víctima, Sebastián F. (40) ingresó por la fuerza al domicilio, tomó un cuchillo del interior de la vivienda y comenzó a agredir a Rosa Gabriela Villagra (45). La víctima, madre de tres hijos, había denunciado a su expareja por agresiones y amenazas en reiteradas ocasiones.

El agresor habría estado merodeando la casa horas antes del ataque y aprovechó que uno de ellos no estaba para ingresar. Al llegar al lugar, personal policial constató que la mujer ya no tenía signos vitales. Sus hijos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir la situación. De acuerdo con el testimonio de testigos, el femicida escapó del lugar saltando el portón de acceso y llevándose la cuchilla utilizada en el femicidio.

Una de las hijas, de 25 años, sufrió una herida en la mano izquierda al intentar detener el ataque. "Saltó las dos rejas, rompió la puerta, le pegó a ella y a su hija, agarró una cuchilla de la cocina y empezó a apuñalarlas a las dos. Mi hermana, en el afán de querer sacarlo para que no lastime a su hija, recibió una puñalada cerca del corazón. Ahí salió disparando y no sabemos más nada", relató Luis, hermano de la víctima, en diálogo con AIRE.

Además, aseguró que la mujer tenía una medida de restricción contra su expareja, aunque se había vencido y no había sido renovada. También señaló que el agresor ya se había acercado en las últimas semanas a la mujer para violentarla: "La seguía, la amenazaba, le mandaba mensajes... andaba rondando la zona".

En los primeros minutos de este martes, una cámara de seguridad captó al presunto autor del asesinato cuando huía a paso ligero de la escena de crimen, en Neuquén 6800. Según informaron fuentes policiales, vestía un short y una remera gris con manchas negras.

La fiscal de Género interviniente, Dra. Galeano, ordenó la realización de la autopsia correspondiente y dispuso medidas urgentes para dar con el sospechoso. La escena fue preservada por personal policial y se secuestraron elementos de interés para la investigación. Trabajaron en el lugar peritos forenses, efectivos de la comisaría 8° y la Brigada de Femicidios. La investigación continúa, mientras se desplegó un operativo de búsqueda para detener al principal sospechoso.

Intento de femicidio: su ex pareja entró a su departamento y la atacó con una manopla metálica

Otro caso de violencia de género extrema sacudió a la Capital santafesina. Una mujer de 36 años sufrió un intento de femicidio: fue brutalmente golpeada por su expareja, un hombre de 38, quien irrumpió en su departamento pese a tener vigentes dos medidas de restricción y un botón de pánico. El agresor, identificado como M.A.S., intentó autolesionarse en el cuello antes de ser reducido por los agentes policiales.

El agresor ingresó al domicilio ubicado en Francia 2700 y la atacó utilizando una manopla metálica. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al 911. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a la víctima con lesiones visibles en el rostro y en el brazo derecho, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen.

En el centro de salud, los médicos le realizaron curaciones y le brindaron asistencia psicológica. La mujer permanece internada y fuera de peligro, aunque bajo observación por la gravedad del episodio. "La paciente está estable con lesiones contusas a nivel de rostros, miembro superior y en cuero cabelludo", confirmó el director del nosocomio en diálogo con medios locales.

El victimario también fue derivado al Hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado, aprehendido y bajo custodia policial permanente. El ataque generó conmoción entre los vecinos del edificio, quienes aportaron testimonios sobre los momentos previos al hecho y confirmaron que era frecuente escuchar discusiones y llamados insistentes del agresor.

La madre de la víctima, profundamente afectada, pidió justicia y la detención definitiva del atacante: “Estoy muy preocupada. Sé que él también está internado, pero espero que la policía y la Justicia lo dejen detenido, porque ya estuvo preso antes por violencia de género hacia mi hija”, sostuvo. La causa quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional I.

La Asociación Civil Generar convocó a una movilización en alerta y repudio por los recientes hechos de violencia machista en territorio santafesino y que se enmarca a nivel nacional, en un país donde el ajuste y la crueldad se convirtieron en ejes principales del gobierno de Javier Milei desde el inicio de su presidencia en 2023.