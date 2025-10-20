Un giro inesperado en la causa que investiga el triple femicidio narco de Florencio Varela. En las últimas horas, los fiscales del caso Carlos Adrián Arribas, Lorena Pecorelli, Diego Rulli y Claudio Fornaro recibieron información que indicaría que los encargados de ordenar el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) serían los cuatro sujetos que se encuentran prófugos y no los imputados que actualmente están detenidos, "Pequeño J" en Perú y los ocho restantes en Argentina.

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza trabaja en conjunto con fuerzas internacionales como la policía de Perú e Interpol para entender más en detalle el entramado y el modus operandi de la banda de narcotraficantes que opera aparentemente en la ciudad de Trujillo, de la que es oriundo Tony Janzen Valverde -Pequeño J-, el dealer de 20 años.

Según informó Infobae, los fiscales argentinos recibieron los apodos de tres de los individuos prófugos de la Justicia, es decir, de Alex Ydone Castillo, Manuel Valverde y David González Mamani. Dos de ellos serían capos narcos y actualmente están con alerta roja de Interpol.

Estos datos son valiosos y buscan encontrar coincidencias con los nombres ya revelados en las declaraciones de los imputados, sobre todo, de Celeste Magalí Gónzález Guerrero, quien brindó testimonio ante el fiscal Arribas como arrepentida.

El testimonio de Celeste Magalí González Guerrero es crucial para determinar la autoría del triple femicidio narco

La mujer que alquilaba la casa de la calle Chañar, en Florencio Varela, y que, según declaró, se la prestó -sin saber que asesinarían a Brenda, Lara y Morena- a Pequeño J en la noche del crimen, mencionó en su testimonio que los responsables del hecho son "abuelo" y "papá". Esos son los apodos que dio para referirse a los sujetos que habrían ordenado el homicidio de las tres jóvenes.

Por otro lado, hay que mencionar que se confirmó la prisión preventiva para los nueve detenidos. Además, se sumaron nuevas calificaciones de imputación: homicidio por criminis causa y privación ilegítima de la libertad.

La imputación principal es la de triple homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento en un contexto de violencia de género.