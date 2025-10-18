El acusado de tapar el pozo del triple crimen en Florencio Varela dio más detalles

Ariel Jeremías Giménez, acusado de haber tapado el pozo donde fueron enterradas las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela, volvió a declarar ante la Justicia. Además de dar detalles de su rol, insistió en ser "totalmente inocente" y dijo que desconocía el plan criminal, pese a estar imputado por los femicidios y la privación ilegal de la libertad de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“Soy totalmente inocente del hecho que se me imputa. Claramente yo no estuve ahí. Pido por favor que revisen las cámaras”, afirmó Giménez ante los fiscales, al ratificar su inocencia y asegurar que el día de los crímenes estaba en otro domicilio.

Durante su nueva indagatoria, el imputado insistió en que no sabía del plan criminal y que solo aceptó el trabajo porque “necesitaba la plata" para drogarse”. También reveló que cobró $145 mil por tapar el pozo donde fueron enterradas las tres chicas y alquilarle un parlante a “Pequeño J.”, uno de los principales implicados en el caso.

Cómo era el pozo

Sobre su rol en la escena del crimen, Giménez describió que “el tamaño del pozo era como si hubiesen sacado un tanque de agua” y apuntó directamente contra Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los detenidos, a quien identificó como su dealer. “Lo hice yo solo y Miguel me iba indicando que tire la tierra ahí, arriba del pozo. Las palas eran nuevas y me las dio Miguel”, sostuvo.

Giménez contó además que le preguntó a Villanueva "por qué él no realizaba el trabajo de tapar el pozo", a lo que éste respondió que tenía el dedo cortado. “Vi que tenía una lesión en la mano, creo que la derecha, y parecía una herida hecha con un cuchillo”, relató.

Esta herida en el dedo también fue mencionada ante la Justicia por Celeste Magalí Gonzalez Guerrero, la dueña de la casa de Florencio Varela donde asesinaron a las chicas y pareja de Villanueva. "Vuelvo a mi domicilio, me abre la puerta Miguel y veo que tenía uno de los dedos sangrando”, había dicho en su declaración.

Giménez insistió en su inocencia ante los fiscales al recalcar que no estuvo presente el día de los femicidios y pidió que busquen las cámaras de la Municipalidad. “Claramente yo no estuve ahí. Pido por favor que se fijen las cámaras. Me dijeron que hay una cámara de la Municipalidad, frente al domicilio donde pasó el hecho", planteó, y siguió: Les pido por favor que revisen esa cámara. Soy totalmente inocente del hecho que se me imputa. No tengo nada más para decir”.