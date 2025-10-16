En el marco de la causa que investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, se ha agravado la situación de los acusados en la últimas horas. Ya que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza han decidido sumar una nueva calificación a los imputados.

Los sospechosos del terrible crimen, ocurrido en Florencio Varela, serán también imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad, debido a que retuvieron contra su voluntad a las tres víctimas asesinadas el 20 de septiembre pasado. De esta manera fueron notificadas las respectivas partes defensoras, mediante un oficio emitido este jueves por el mediodía. La nueva imputación se suma en concurso real con la imputación ya existente de homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

Por otra parte, Iara Ibarra y Andrés Parra han sido acusados de encubrimiento agravado, por limpiar parte de la finca de la calle Chañar en la zona de Villa Vaettone, donde fueron asesinadas las tres victimas, a sabiendas del hecho ilícito que se había cometido, alterando de esta manera los rastros de la escena del triple femicidio. Al mismo tiempo, se cree que ambos sospechosos participaron en las muertes de las tres jóvenes.

A su vez, todos los detenidos fueron citados a una nueva ronda de indagatorias, por lo que deberán presentarse ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli este viernes a partir de las 6 de la mañana en la sede de la fiscalía. El expediente de la causa ya supera las 1500 fojas.

Rompió el silencio el tío de "Pequeño J"

En vista de los acontecimientos recientes, los cuales incluyen las acusaciones que recaen sobre su sobrino, Manuel Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J", se defendió por primera vez y aseguró que no estuvo en Argentina.

El hombre de nacionalidad peruana, se comunicó recientemente vía videollamada con Telenoche y se defendió ante las declaraciones de Celeste Magalí González Guerrero, quien lo ubicó en el lugar de los hechos y señaló que era uno de los que llevaba guantes de látex mientras se cometían los femicidios.

"El día jueves 18 de septiembre yo estuve haciéndome una revisión ocular y el viernes 19, cuando sucedieron los hechos, tengo un video donde puedo desmentir que yo no estaba en esa casa. También está la constancia en Migraciones del vuelo de Uruguay a Perú que hice, eso queda grabado ahí", sostuvo Valverde.

A su vez, el familiar de uno de los imputados principales en la causa, sostuvo: "Yo no conozco a las personas que estuvieron ahí, jamás los he visto... Parece ser que las personas que hicieron esto nos están echando la culpa".