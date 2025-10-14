La Justicia esclareció quién ideó la transmisión en vivo del triple femicidio: "Persona identificada"

La causa por el triple femicidio en Florencio Varela avanza y, en este sentido, el fiscal Carlos Adrián Arribas confirmó que logró identificarse a la persona encargada de realizar la transmisión de los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

El titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza aseguró que la investigación "está muy adelantada" y que ya se encuentran cada vez más cerca de determinar quiénes fueron todos los sospechosos que participaron en el crimen aquel viernes 19 de septiembre.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: quiénes realizaron la transmisión del asesinato

Días atrás, María Celeste Guerrero, una de las detenidas, se quebró ante el fiscal y declaró como "arrepentida" en la causa. En su testimonio, dio detalles de cómo fue la llegada de las tres jóvenes a aquel domicilio de Florencio Varela donde las asesinaron y confirmó que su homicidio fue transmitido a través de una aplicación llamada Zangi.

Arribas cree que esto fue clave para determinar quiénes realizaron este video. En diálogo con TN, el fiscal se manifestó conforme con cómo va desarrollándose la investigación aunque admitió que "en 20 años de carrera jamás vio un hecho de tales características".

En tanto, el letrado también dijo que el círculo de personas a quienes van a imputar por el hecho ya "estaría cerrado" en los sujetos que están en prisión y en otras tres personas que están intentando arrestar. Actualmente, hay nueve detenidos por el crimen.

Por otra parte, en cuanto a la trasmisión que se realizó del triple asesinato, Arribas sostuvo que aún se está intentando esclarecer cómo ocurrió, aunque ya hay una persona identificada: "Lo tenemos identificado con apodo y foto y estamos tratando de establecer eso. Estamos viendo el extremo que trae Celeste en su declaración para poder probarlo con pruebas objetivas".

Asimismo, señaló que la semana próxima se hará una "nueva descripción del hecho" para establecer los roles concretos de cada uno de los involucrados.

Sobre el móvil del triple femicidio confirmó que se trató por un robo de estupefacientes que derivó en la privación de la libertad de las jóvenes, en su tortura y posterior asesinato. "Esto es una venta de estupefacientes. Han dicho como se realizaba la venta de un lado al otro, como traían la droga, como la vendían, como la distribuían", expresó.