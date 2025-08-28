Femicidio en Córdoba: indagan a los dos detenidos por el crimen de Brenda Torres, la joven descuartizada

La investigación por el femicidio de Brenda Torres (21), el macabro caso que sacudió a la provincia de Córdoba a fines de julio, avanza en la Justicia. Para este jueves 28 y viernes 29 de agosto están previstas las indagatorias de Cristian Aranda (38) y Gustavo Lencina (53), ambos detenidos e imputados por femicidio.

Brenda, oriunda de la localidad de La Calera, fue encontrada descuartizada, con su torso y cabeza enterrados en una vivienda de barrio Chateau Carreras, mientras que sus extremidades aparecieron en bolsas en distintos puntos de la zona. Los investigadores creen que la joven fue asesinada durante una reunión en la que se consumieron drogas y que, tras la golpiza fatal, los acusados decidieron desmembrar su cuerpo.

Durante la mañana del viernes 25 de julio, Ramón Ramírez, el sereno de una obra en construcción llevada a cabo en un predio sobre avenida Ramón Cárcano al 800, encontró una bolsa de consorcio mientras realizaba una recorrida por el lugar. Al acercarse a lo que aparentaba ser un montículo de basura, Ramírez revolvió lo que había en el interior hasta que se topó con vendas ensangrentadas y dos brazos cortados en varias partes. “Cuando vi la mano, llamé al capataz y le dije lo que estaba pasando”, relató al señalar que, en un principio, creyó que podría haberse tratado de un bebé descartado.

Este escalofriante hallazgo activó un operativo inmediato por parte del fiscal Horacio Vázquez y el Departamento de Homicidios. A través del sistema Morpho Bis, las autoridades lograron confirmar la identidad de la víctima, quien estaba en un extremo y grave contexto de inseguridad y atrapada por la influencia de drogas.

Tras semanas de investigación, Aranda y Lencina fueron detenidos y se encuentran en la cárcel de Bouwer. Según detalló el medio Vía País, ambos trabajaban como guardias de seguridad, sin autorización, en complejos del barrio Chateau Carreras. Precisamente, en el perímetro del estadio Mario Alberto Kempes y Villa El Tropezón.

Ahora, deberán declarar por primera vez ante la Justicia, y existe expectativa sobre si reconocerán el hecho o brindarán detalles que permitan esclarecer cómo ocurrió el brutal crimen. En paralelo, la próxima semana ambos serán sometidos a pericias interdisciplinarias para evaluar si son imputables.

La abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, explicó que estas pruebas buscan determinar si los acusados comprendían la criminalidad de sus actos. “Toda la modalidad desplegada y las maneras hablan de que comprendían perfectamente lo que hacían”, señaló Morales Leanza, al recordar la planificación y el intento de deshacerse del cuerpo para eludir a la Justicia.

El fiscal Horacio Vázquez, a cargo de la causa, agravó la acusación contra ambos hombres, pasando de homicidio simple a femicidio. La decisión se basó en el contexto de especial vulnerabilidad en el que se encontraba Brenda, lo que marcó una desproporcionada desigualdad frente a los agresores, quienes le brindaban drogas.

Asesinato de Brenda Torres: los mensajes de dolor de su familia

Un posteo realizado por la joven en 2020 generó escalofríos al viralizarse tras conocerse su muerte: “Nací para ser libre, no asesinada”, escribió entonces, junto a una fotografía propia. El mensaje cobra hoy una dimensión trágica y es citado por quienes la conocían como un grito que anticipó su final.

Tras la confirmación de su muerte, amigos y familiares de Brenda publicaron mensajes de despedida. “Mi paloma, como siempre te decía, no lo puedo creer. Te quiero tanto Brenda, siempre quise que salieras de todo eso. Fuiste una persona y una amiga hermosa, hasta siempre amiga”, escribió una joven en sus redes, acompañando el mensaje con una foto.

Ese mensaje, como otros similares, reafirma la hipótesis de que la joven estaba expuesta a situaciones riesgosas. A pesar de ello, su familia prefirió concentrarse en el recuerdo afectivo. “Te fuiste a un viaje sin regreso. No puedo creer esto, nos dejaste helados con esta noticia. Espero que se haga justicia por vos, que no merecías irte así. Siempre voy a recordar nuestras locuras. QEPD mi Brenda”, expresó una de sus primas.