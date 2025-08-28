Córdoba: una mujer cayó desde un tercer piso y se fracturó la pelvis cuando intentaba rescatar a su gato

La mujer fue asistida y trasladada a un hospital.

Un insólito suceso se dio en un edificio del barrio Alberdi en Córdoba Capital. Una mujer de 32 años intentaba rescatar a su gato que estaba atrapado en una cornisa y se cayó desde el tercer piso. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar y asistieron a la víctima, que había quedado tendida en un balcón del primer piso. En tanto, la mascota fue recuperada sana y salva.

Según informó el medio AIRE Digital, el accidente ocurrió cerca de las 21.15 del miércoles en un inmueble ubicado sobre calle Avellaneda y hubo un importante operativo de rescate por parte de los efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR). De acuerdo a lo detallado por fuentes oficiales a Infobae, la mujer -de la cual no se difundieron datos sobre su identidad- perdió la estabilidad al tratar de alcanzar a su mascota, que había quedado atrapada en una cornisa.

Los especialistas bajaron hasta el sitio con camilla y cesta de rescate lo que permitió estabilizar a la mujer y trasladarla de forma segura hasta la planta baja, donde aguardaba un servicio de emergencias médicas. En diálogo con CBA24N, el subcomisario Emiliano Delgado, de la Dirección Bomberos, explicó que el personal especializado procedió a “estabilizar a la víctima y, mediante técnicas adecuadas y con la utilización de una camilla y una cesta, se ocuparon de la operación de descenso”.

Una ambulancia la trasladó al Hospital de Urgencias con fractura de pelvis y hombro. Las lesiones obligaron a una atención médica especializada, aunque no se informaron detalles adicionales sobre su evolución. El gato también fue rescatado por el personal interviniente. De acuerdo con el reporte policial y los medios locales, el animal no sufrió lesiones y quedó bajo resguardo.

Rescataron a un gato que permaneció durante cuatro días en lo alto de un árbol en Merlo

Durante cuatro días, un gato permaneció atrapado en la cima de un árbol en la intersección de Schubert entre Toscanini y Bach, en el barrio Loma Grande, partido de Merlo, sin posibilidad de bajar por sus propios medios.

La situación, denunciada por vecinos en redes sociales, generó preocupación entre residentes de la zona, que buscaron ayuda sin éxito a través de los canales institucionales. “Llamamos a los bomberos pero nos dicen que es peligroso subir. La municipalidad nunca nos contestó”, expresó una vecina del lugar al sitio Merlo Real, reflejando la frustración por la falta de respuesta oficial frente al pedido de auxilio.

El episodio comenzó cuando el felino, por motivos que se desconocen, trepó hasta lo más alto del árbol y no pudo bajar. La altura, sumada al temor del animal, impidió que regresara por sí solo. Con el correr de las horas y el paso de los días, los intentos por lograr que descendiera de manera voluntaria fueron infructuosos.

Frente a la ausencia de asistencia institucional, fueron los propios vecinos quienes tomaron la iniciativa. Tras difundirse las imágenes en redes sociales, el martes un grupo de personas acudió al lugar provisto de dos escaleras largas. Con extremo cuidado, lograron llegar hasta la altura en la que se encontraba el gato y, finalmente, lo rescataron sano y salvo.