Tragedia: un club de Córdoba deberá pagar $64 millones tras la muerte de un nene de 2 años en una pileta

Un juez de la provincia de Córdoba ordenó al Club Atlético River Plate, de la localidad de Inriville, pagar una indemnización millonaria a los padres de Izan González Holub, un niño de dos años que murió ahogado en una pileta durante un evento social en 2022. El fallo también obliga a la institución cordobesa a contratar un seguro de responsabilidad civil para proteger a los asistentes en el futuro.

Según informó el medio local ElDoce.TV, el magistrado Edgar Amigó Aliaga determinó que la pileta olímpica del club ubicado en el suroeste provincial presentaba agua sucia, estaba llena y carecía de vigilancia y cerco seguro, lo que contribuyó al accidente fatal del niño. De esta manera, el club fue considerado responsable en un 80%, mientras que a los padres se les adjudicó un 20% de la responsabilidad por no impedir el acceso del menor al sector.

El monto de la indemnización por daño moral asciende a $30.120.516,97 para el padre y $34.185.903,05 para la madre, además de una compensación para la hermana de la víctima. El juez subrayó que la pérdida de un hijo es irreparable, pero remarcó que la sentencia busca reparar en parte el daño y prevenir hechos similares.

Durante la tarde del 28 de agosto de 2022, Izan había ido junto a su familia al club ubicado en el suroeste provincial para disfrutar de un festejo de cumpleaños, fuera de la temporada de verano. En el medio de la celebración, el chico se extravió y luego apareció sumergido en la pileta de natación de la institución deportiva.

Tragedia en un club de Córdoba: cómo ocurrió la muerte del nene de 2 años

Según detalló Infobae, todo comenzó pasadas las 17.30 de ese fatídico día, cuando la familia, que se encontraba en el sector de los quinchos, se alarmó al advertir que el nene no estaba por ningún lado. Rápidamente, llegaron al lugar agentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Inriville y personal policial. Tras algunas maniobras de RCP, lograron que el niño recobrara sus signos vitales y lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional Abel Ayerza, del departamento de Marcos Juárez. Sin embargo, a las 19.20, una médica le confirmó a sus padres que el pequeño no había logrado sobrevivir.

Luego de conocerse la fatal noticia, desde el club decidieron suspender las actividades y decretaron un día de duelo. “La Comisión Directiva del Club Atlético River Plate comunica a sus asociados que, por los hechos de público conocimiento, quedan suspendidas todas las actividades y competencias del día de hoy y mañana, decretando duelo. Acompañamos a las familias González y Holub en este triste y difícil momento que nos toca atravesar”, expresaron en un comunicado.

Desde el Jardín de Infantes “Justo José de Urquiza” de Inriville, también expresaron sus condolencias a la familia del menor. “Acompañamos a las familias González y Holub ante tan inmenso dolor. Que brille para ese angelito la luz que no tiene fin”, escribieron en su cuenta de Facebook.