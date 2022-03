8M Qué son los "micromachismos": la violencia de género naturalizada

Las actitudes machistas que no se identifican y se sancionan, se siguen reproduciendo. Algunas de ellas son más imperceptibles que otras. ¿Qué son los micromachismos?.

Existen varias posturas sobre los llamados "micromachismos". En esta nota vamos a definirlo cómo el término que impuso el psicoterapeuta Luis Bonino en la década del '90 con la intención de visibilizar las expresiones machistas que tienen lugar en la cotidianeidad. Pero no por eso debemos pensar que son más inofensivas o "menos machistas".

El machismo es machismo y punto. Pero los "micromachismos" tienen una característica fundamental que es que son imperceptibles: son tan habituales y reiterados en la vida cotidiana que muchas veces pasan desapercibidos. Por este motivo, marcarlos e identificarlos puede costar más de lo que uno cree.

"Si los micromachismos están tan naturalizados e invisibilizados, se ejecutan impunemente y se siguen perpetuando es gracias al entrenamiento que los varones tienen en los mismos, porque son las normas que han aprendido en el proceso de construcción de su masculinidad en esta sociedad patriarcal. Por ese motivo también es que les cuesta tanto registrarlos", afirmó a El Destape la investigadora del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, Agostina Chiodi.

La socióloga, Magister en Estudios de la Mujer, Doctora y Postdoctora en Ciencias Sociales, Esther Pineda G explicó a El Destape que el machismo se sigue manifestando y perpetuando porque cuenta con aceptación y validación social: "Todo fenómeno que no es sancionado y reprobado de forma colectiva se sigue reproduciendo, más aún si estos discursos y prácticas no solo son aceptados sino que además son promovidos e incitados en algunos ámbitos, por ejemplo dentro de la institución familiar o desde los medios de comunicación".

Son expresiones culturalmente incorporadas en nuestra sociedad por su cotidianidad y persistencia en el tiempo, pero no por eso tienen veracidad. En definitiva, son estas actitudes sexistas que los varones (especialmente cis-heterosexuales) utilizan, de manera consciente o no, con el objetivo de "seguir ejerciendo autoridad por sobre otras identidades de género y para mantener sus posiciones de privilegio de forma menos explicita y evidente", dice la investigadora de masculinidades, Agostina Chiodi.

Pero para entender mejor el término, vamos a ejemplificar.

Algunos ejemplos de "micromachismos"

Mansplaining

Es cuando los hombres buscan deslegitimar las habilidades de una mujer a través del discurso. La intención es invalidar su opinión e imponer la suya, generalmente en público. Un ejemplo reciente fue el que tuvo como protagonista a la periodista experta en conflictos bélicos, Elisabetta Piqué. Ella fue mansplaineada por dos periodistas de LN+ que, con tono condescendiente, intentaron explicarle cómo resguardarse de los bombardeos durante su cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Complicidad machista en los grupos de amigos

Si identificar micromachismos puede ser una tarea difícil para los hombres, más lo es el intervenir en sus grupos de amigos cuando son machistas. Allí es cuando estas actitudes pasan más desapercibidas que nunca ya que se sienten cómodos en su impunidad. Tal vez sepan reconocer que está mal, por ejemplo, pasar fotos íntimas de una mujer y sexualizarla o insistir para que les dé un beso; y hasta a veces apoyen las luchas del feminismo. Pero intervenir y llamar a la reflexión grupal, eso sí que no.

Euphoria (Capítulo 1- Temporada 1)

Según Esther Pineda G, los hombres "consideran que reconocer el carácter histórico de la violencia masculina, la socialización violenta de la masculinidad, y su potencial destructivo y letal, es reconocer que ellos en su individualidad son responsables de determinados actos".

Esto sería inculparse. Por eso, la socióloga afirma que muchos tienen miedo a repensar, rememorar y problematizar sus actuaciones de vida. "El problema es que lo que no se identifica o reconoce no se puede modificar, por eso el juego está trancado, ellos como grupo social están negados a dejar de ser lo que hasta ahora han sido, y a dejar de hacer lo que hasta ahora han hecho", sostuvo Pineda.

El lenguaje sexista

El lenguaje construye sentido, por lo tanto, las palabras son mucho más que sólo palabras. "Hay una dialéctica entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos", afirmó la doctora en Letras y lingüista María Laura Pardo a El Destape. Por este motivo, considera necesario que los jovenes tengan un pensamiento crítico acerca de lo que dicen, repiten, cantan y hacen.

Un ejemplo muy claro son las letras de las canciones. Pardo ejemplifica con la canción “La argentinidad al palo” de Bersuit Vergarabat, en donde el cantante Gustavo Cordera menciona distintos femicidios y los define como “matar por amor”.

“Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor”- Letra de "La argentinidad al palo" de Bersuit Vergarabat.

Cambiar el modo de hablar, lleva un cambio de consciencia. "Reflexionar sobre lo que decimos y por qué lo decimos puede ayudar en la lucha por la igualdad de géneros, porque las palabras son el modo, la forma y la manera en la que moldeamos el mundo que nos rodea", sostuvo Pardo a este medio.

"La modificación del lenguaje llama a una modificación de la referencia simbólica. Una desarticulación del lenguaje patriarcal y machista lleva a un pensar diferente"- Cita a la investigadora y referente feminista, Dora Barrancos.

Acoso sexual

No, no son piropos. ¿Por qué? Porque el acoso es una acción unidireccional, es decir, sin el consentimiento de la víctima. Quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida. Son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, generalmente en espacios públicos.

Son acoso sexual:

Los comentarios sexuales.

Las fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento.

El contacto físico indebido y sin tu consentimiento.

La persecución o arrinconamiento.

La masturbación.

Mostrar partes íntimas del cuerpo.

Los gestos obscenos.

En la Ciudad de Buenos Aires se puede realizar una denuncia que tiene como consecuencia distintas sanciones: puede ser una multa, la obligación de hacer trabajos para la comunidad o el arresto. Conocé más detalles acá.

Tareas domésticas y maternidad

La vinculación directa de la mujer con la maternidad y las tareas de cuidado es producto de la socialización. Así lo explicó la socióloga Esther Pineda G a El Destape:

"A los hombres se les ha asociado y socializado desde y para la racionalidad, la productividad y el espacio público; mientras que a las mujeres se les ha asociado históricamente a la naturaleza, al espacio privado, y se les ha socializado para asumir como intereses y condición innata de la feminidad la belleza, el amor romántico y la maternidad, lo cual ha mantenido a las mujeres alejada de los espacios de poder y toma de decisiones".