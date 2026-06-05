Cómo viajar gratis en subte y colectivos en junio 2026

Para quienes usan el transporte público a diario, las billeteras digitales y los bancos lanzaron promociones para aliviar el impacto del boleto en el bolsillo. Durante junio de 2026, varias aplicaciones ofrecen reintegros del 50% al 100% en viajes de subtes y colectivos, con topes que van desde los $4.000 hasta los $16.000 por mes.

La mayoría de los beneficios son automáticos: solo hay que pagar con el celular, tanto con NFC como también con código QR desde la billetera habilitada.

Mercado Pago: el reintegro total para quienes lo tengan activo

La promoción más tentadora es la de Mercado Pago, que ofrece 100% de reintegro con un tope de $10.000. El beneficio no está disponible para todos los usuarios: aparece únicamente en la solapa “Beneficios” de la aplicación para quienes fueron seleccionados. Si el usuario no lo ve, no puede acceder.

Santander: dos opciones por MODO

El banco Santander lanzó dos promociones pagando con MODO:

Santander estándar: 50% de reintegro, tope $8.000.

Santander Sorpresa: 100% de reintegro, tope $16.000.



En ambos casos, el pago debe hacerse a través de la aplicación MODO con la tarjeta de débito Santander vinculada.

Naranja X: 50% para subte y colectivos

Naranja X ofrece 50% de reintegro con un tope de $5.000 por tarjeta. El beneficio aplica tanto para colectivos como para subte, siempre que se pague con la función NFC del celular usando la billetera digital.

Ripio: 50% pagando con cripto

La billetera cripto Ripio también se suma con un 50% de reintegro en viajes pagando con su función NFC. El tope varía según el nivel del usuario dentro de la plataforma (no es fijo para todos). Se requiere tener fondos en criptoactivos en la cuenta.

Macro: 20% con QR de MODO

El Banco Macro ofrece un 20% de descuento (no reintegro, sino off al momento) pagando con QR de MODO y dinero en cuenta del propio banco. El tope es de $4.000.

Cómo aprovechar cada promoción

Mercado Pago: revisar la app para ver si el beneficio está activo.

Santander: pagar con MODO usando débito Santander.

Naranja X: activar el NFC en el celular y pagar con la billetera.

Ripio: tener saldo en cripto y pagar con NFC.

Macro: usar MODO con QR y saldo en cuenta Macro.



Todos los reintegros son automáticos y se acreditan en la misma cuenta o billetera dentro de las 72 horas hábiles. Los topes son mensuales por tarjeta o por usuario, según cada promoción.