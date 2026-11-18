Con la llegada de las altas temperaturas, los trajes de baño vuelven a convertirse en protagonistas de la temporada. Para el verano 2027, las tendencias combinan diseños clásicos con detalles renovados. La propuesta incluye alternativas para distintos gustos y necesidades.

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Cuáles son los 5 trajes de baño que se usarán en el verano 2027

Esta temporada recupera algunos diseños que nunca desaparecen del guardarropa y suma nuevas versiones para actualizar los looks de vacaciones. Estos son cinco modelos que se destacan entre las tendencias.

1. Bikini triangulito: el diseño clásico que vuelve con fuerza

La bikini triangulito continúa entre las favoritas para los días de calor. Sus breteles finos y regulables permiten modificar el ajuste, mientras que la variedad de bombachas facilita encontrar distintas combinaciones.

Para 2027, la propuesta recupera la estética minimalista de los años 90. El negro, el beige, el marrón chocolate y el rojo aparecen entre los tonos más elegidos. Una camisa de lino abierta o un short de jean pueden completar un conjunto ideal para pasar del agua a un paseo.

2. Tops deportivos y románticos: más comodidad y sujeción

Los modelos con breteles anchos y escotes rectos son una alternativa para quienes priorizan la comodidad y buscan mayor soporte. Los diseños inspirados en corpiños deportivos también ganan espacio entre las propuestas de la temporada.

En paralelo, aparecen versiones más románticas, con frunces, volados y tiras ajustables. Una ventaja de estos conjuntos es que permiten combinar diferentes talles de corpiño y bombacha para conseguir un calce más adecuado.

3. Mallas enterizas con recortes: una opción moderna

Las enterizas se reinventan con aberturas laterales, espaldas descubiertas y escotes asimétricos. Los diseños cut out, que incorporan recortes en distintas partes de la prenda, son una de las propuestas destacadas para el verano.

También se imponen las versiones con cuello halter y las siluetas de inspiración retro. Al momento de elegir, conviene prestar atención a la ubicación de las aberturas y a la firmeza de los breteles para encontrar un modelo que resulte cómodo.

Además, una malla enteriza lisa puede convertirse en una prenda versátil para armar otros looks. Combinada con un pantalón amplio de lino o una falda pareo, funciona también como body.

4. Trajes de baño texturados: crochet, relieve y detalles artesanales

Las telas acanaladas, los frunces y los relieves aportan movimiento y personalidad a los diseños tradicionales. Esta temporada también se destacan los detalles artesanales, los bordados y el crochet.

Estas propuestas permiten sumar textura sin necesidad de recurrir a estampados llamativos. De todas formas, si elegís una prenda tejida, es importante comprobar que el material sea adecuado para entrar al agua, ya que algunos diseños están pensados exclusivamente para complementar el look de playa.

5. Bikinis con estampados geométricos: color y personalidad

Los motivos geométricos son otra de las apuestas para la temporada 2026/2027. Sus combinaciones de formas y colores permiten incorporar una pieza protagonista a los conjuntos de verano.

Para equilibrar el resultado, una buena alternativa es sumar accesorios neutros y prendas livianas. Una camisa blanca, unas ojotas sencillas y una cartera de rafia pueden completar el outfit sin competir con el estampado.