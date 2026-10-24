4 diseños de uñas en tendencia para esta primavera: "Si querés que la mano se vea más estilizada, elegí esta manicura".

Las uñas cortas se consolidan como una de las grandes protagonistas de esta primavera 2026, con diseños cómodos, elegantes y con detalles originales. Esta primavera, las manicuras minimalistas conviven con los colores vibrantes, los efectos degradados y las combinaciones inesperadas, sin necesidad de llevar las uñas largas para conseguir un resultado sofisticado.

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"Si querés que la mano se vea más estilizada, elegí esta manicura", dice la manicurista Erika Delcid en CLARA, quien recomienda la forma squoval, una combinación entre la uña cuadrada y la ovalada que se caracteriza por sus bordes suavizados. Según explica la especialista de Enache Estudio, este diseño ayuda a conseguir una apariencia más delicada que la de las uñas cuadradas tradicionales, que pueden acortar visualmente los dedos.

Qué es la manicura squoval y por qué es tendencia

La forma squoval combina un borde relativamente recto con esquinas redondeadas. El resultado es una uña corta, prolija y versátil que se adapta a distintos estilos, desde los más clásicos hasta los más modernos. Además de su efecto estético, tiene ventajas prácticas; al no presentar esquinas pronunciadas, puede engancharse menos con la ropa o el pelo y ofrece una forma cómoda para quienes usan las manos constantemente. También es una buena alternativa para quienes buscan recuperar sus uñas naturales después de utilizar gel o acrílico.

4 diseños de uñas en tendencia para esta primavera

1. Gris arena: la manicura minimalista que combina con todo

El gris arena es una alternativa al clásico nude para quienes prefieren los tonos discretos. Sobre uñas cortas con bordes suavizados, aporta un acabado sobrio y moderno que funciona tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Su principal ventaja es la versatilidad: combina con prendas neutras, looks de oficina y estilismos más relajados. Con una capa de brillo, el resultado es una manicura pulida y elegante.

Uñas en tendencia para esta primavera 2026.

2. Efecto aura en rojo y burdeos

Para quienes buscan un diseño más llamativo, las uñas con efecto aura son una opción que suma profundidad sin necesidad de incorporar dibujos complejos. La técnica crea un degradado difuminado que concentra el color en el centro de la uña y genera un efecto de halo. La combinación de rojo y burdeos aporta intensidad y calidez. En uñas cortas, este diseño permite seguir las tendencias de nail art con un resultado moderno y sofisticado.

Uñas en tendencia para esta primavera 2026.

3. Marrón chocolate y azul pastel

El contraste entre tonos cálidos y fríos también encuentra su lugar en la manicura primaveral. El marrón chocolate aporta profundidad, mientras que el azul pastel introduce un toque fresco y luminoso. Esta combinación es ideal para quienes quieren salir de los colores tradicionales sin recurrir a diseños demasiado recargados. Sobre una base corta y cuadrada con bordes redondeados, el contraste se convierte en el protagonista.

Uñas en tendencia para esta primavera 2026.

4. Marrones con líneas verticales

Las líneas finas son una forma sencilla de transformar una manicura clásica. Sobre una base marrón, los trazos verticales en tonos claros generan un efecto visual que puede alargar la apariencia de la uña. El acabado brillante suma luminosidad y refuerza la sensación de prolijidad. Es una alternativa para quienes prefieren los diseños minimalistas, pero buscan un detalle diferente que acompañe la temporada.