Chau esmaltes: el dispositivo que cambia el color de las uñas en segundos

En plena era tecnológica, un invento que parecía sacado de una película de ciencia ficción se volvió realidad y es sensación en 2026. Se trata de iPolish, un dispositivo compacto que permite cambiar el color de las uñas en segundos sin necesidad de aplicar ningún tipo de esmalte, esperar a que se seque ni pasar por una costosa y larga sesión de manicura.

El aparato, similar a un encendedor, se lleva en la cartera. Su app tiene más de 400 colores. Solo hay que introducir el dedo en la ranura y en dos segundos la uña adopta el nuevo tono. No requiere remover capas anteriores ni esperar el secado.

IPolish: cómo funciona esta nueva tecnología

Un especialista en innovación lo descubrió durante una feria tecnológica y rápidamente se volvió viral cuando el usuario de Instagram @sebajurban compartió su experiencia. La novedad no solo sorprende por su rapidez, sino porque soluciona una problemática común para muchas mujeres: la obligación de mantener el color elegido durante días, condicionando la combinación con la ropa o el estado de ánimo.

Este aparato portátil, similar en tamaño a un encendedor o lápiz de labios, se puede llevar en la cartera listo para cambiar el tono de uñas en cualquier momento, ya sea en una fiesta o reunión. Es ideal para una urgencia, una situación en la que necesitás tener las uñas arregladas. La clave está en una aplicación digital con más de 400 variantes de colores, que permite seleccionar el tono deseado.

Para realizar el cambio, solo hay que introducir el dedo en una ranura del dispositivo y en apenas dos segundos la uña adopta el nuevo color. A diferencia de los esmaltes tradicionales, iPolish no requiere remover capas anteriores ni esperar el secado, lo que agiliza el proceso de manera notable.

El secreto está en que no se utiliza esmalte convencional, sino uñas fabricadas con un plástico especial capaz de cambiar su pigmentación según el estímulo del dispositivo. Este material inteligente absorbe y modifica su apariencia en tiempo récord, combinando hardware, software y un compuesto desarrollado científicamente para este uso.

Tiene una app con más de 400 variantes de colores disponibles.

Así, una actividad que antes demandaba tiempo y paciencia se transforma en un proceso instantáneo y personalizable. Además, al prescindir de esmaltes físicos, se elimina la necesidad de almacenar múltiples frascos en casa, y se evita el tedioso paso de quitar y volver a pintar las uñas.

Por ahora, iPolish no está a la venta, pero ya genera expectativa entre quienes disfrutan combinar el color de sus uñas con la ropa o variar su estilo según la ocasión. Sin dudas, esta innovación promete cambiar para siempre la forma de cuidar y lucir las manos.