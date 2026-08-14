Elegir un diseño de uñas que sea juvenil pero a la vez elegante para mujeres de 60 años o más puede ser desafiante. Si estabas pensando en hacerte las uñas pero no te decidís por un color o diseño, estas tres ideas te pueden inspirar. Según manicuras, son perfectas para mujeres de 60 en adelante.

Sofya Khasanova, experta en manicuras y co-directora de Siberia Salón, aseguró en CLARA que las uñas con efecto perla son “una de las opciones más favorecedoras para las mujeres mayores de 60 años”. Este tipo de acabado aporta un brillo delicado que ilumina visualmente las manos sin resultar demasiado llamativo y permite conseguir una manicura sofisticada que funciona tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Además, el acabado perlado tiene un efecto especialmente favorecedor sobre las manos maduras. “Este brillo ayuda visualmente a suavizar los cambios naturales que aparecen en la piel con la edad”, explica la especialista. Por eso, si buscás una manicura elegante que no resulte demasiado seria, las uñas nacaradas pueden ser una alternativa ideal.

3 diseños de uñas para las +60

1. Baby boomer perla

Una de las opciones más elegantes para llevar el efecto perla es combinarlo con la técnica baby boomer. Este diseño parte de una base natural y crea un degradado muy suave hacia las puntas, consiguiendo que el cambio entre ambos tonos sea prácticamente imperceptible.

Uñas efecto perla para las +60.

El acabado perlado suma un brillo sutil que aporta luminosidad sin convertir las uñas en las protagonistas absolutas del look. Es una alternativa especialmente indicada para quienes buscan una manicura delicada y rejuvenecedora, pero quieren alejarse de los diseños excesivamente simples.

2. Micro francesa perla

La manicura francesa también puede actualizarse con el acabado perlado. En este caso, la clave está en realizar una línea blanca muy fina en la punta de la uña sobre una base natural y luminosa. El resultado es discreto, elegante y fácil de combinar con cualquier estilo. Además, la micro francesa funciona especialmente bien sobre uñas ovaladas o ligeramente redondeadas, formas que Khasanova recomienda para mujeres mayores de 60 años porque “aporta elegancia y hace que las manos se vean más armoniosas”.

Uñas efecto perla para las +60.

3. Uñas milky perlas

Las uñas milky son otra alternativa perfecta para quienes prefieren una manicura muy natural. Se caracterizan por utilizar tonos blancos lechosos y cremosos, a los que en este caso se suma un delicado acabado perlado. El resultado es una manicura luminosa, prolija y sofisticada que ayuda a que las manos se vean cuidadas sin necesidad de recurrir a colores intensos.

Uñas perla para las +60: 3 diseños en tendencia, muy elegantes y juveniles.

Además, es un diseño muy versátil que puede llevarse tanto en el día a día como en eventos especiales, por lo que resulta una opción especialmente práctica para quienes buscan una manicura elegante y fácil de mantener.