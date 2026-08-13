Si tenés 40 o 50 años y estás buscando una manicura que se vea elegante, moderna y favorecedora, hay tres diseños de uñas acrílicas que son tendencia este 2026 y que pueden ayudarte a conseguir unas manos más cuidadas y luminosas. Según expertos en manicuría, este tipo de uñas ayudan a estilizar las manos y rejuvenecerlas, ya que se trata de colores que suavizan las manos y unifican el tono de la piel.

La clave está en elegir tonos y formas que no recarguen demasiado el resultado. Los estilos minimalistas, los colores suaves y los acabados naturales se imponen esta temporada y son perfectos para quienes quieren una manicura sofisticada que combine con cualquier look. Si buscás un estilo elegante, lo ideal es llevarlas cortas o de un largo intermedio. De acuerdo con manicuras en diálogo con Vanidad, estos son los tres colores en tendencia que van perfecto en mujeres +40 y +50.

3 diseños de uñas para +40 y +50

1. Uñas acrílicas en rosa mezclado con vía láctea

El rosa mezclado con vía láctea es una de las opciones más elegantes para llevar uñas acrílicas este 2026. Su tonalidad suave aporta luminosidad a las manos y consigue un acabado limpio y refinado, sin necesidad de recurrir a diseños demasiado llamativos. Además, es un color muy versátil que favorece prácticamente todos los tonos de piel y resulta perfecto tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

2. Francesa moderna y minimalista

La manicura francesa continúa siendo un clásico, pero este año se lleva en una versión mucho más delicada y discreta. La clave está en utilizar una base natural y dibujar puntas blancas muy finas, consiguiendo un resultado elegante que además ayuda a estilizar visualmente los dedos. Es una alternativa ideal para mujeres que quieren llevar uñas acrílicas sin renunciar a un acabado sofisticado y atemporal.

3. Uñas acrílicas en tonos nude cálidos

Los tonos beige, almendra y arena también se encuentran entre las opciones más favorecedoras de 2026. Al ser colores cercanos a los tonos naturales de la piel, crean una manicura pulida y armoniosa que no pasa de moda. Además, los nude cálidos son especialmente fáciles de combinar y pueden hacer que las manos se vean más luminosas y cuidadas, por lo que son una apuesta segura si buscás una manicura elegante y discreta.