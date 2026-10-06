Chau rosa, bordó y nude: el color de uñas vibrante para esta primavera 2026 que está usando Dakota Johnson

Durante las últimas temporadas, el rosa, el nude y los tonos bordó en las uñas fueron algunos de los clásicos favoritos. Sin embargo, esta primavera 2026 propone un cambio de rumbo, la vuelta a los colores intensos y alegres, pero que no dejan de ser clásicos, sofisticados y combinables con cualquier look.

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Una de las famosas que ya se sumó a esta tendencia es Dakota Johnson, quien eligió una manicura en un rojo vibrante, intenso y brillante que recupera el glamour de las manicuras clásicas y suma una cuota de sofisticación a cualquier look. La actriz lució este tono durante una salida en Nueva York y lo combinó con un estilismo de noche. El resultado confirma que el rojo vuelve a ser una de las apuestas fuertes para quienes buscan una manicura llamativa sin necesidad de recurrir a diseños elaborados.

Las uñas de Dakota Johnson en tendencia para esta primavera 2026.

El tono de uñas rojas de Dakota Johnson que va a brillar esta primavera 2026

La manicura de Dakota no es un rojo oscuro ni se acerca al bordó que predominó durante el otoño. Se trata de un rojo clásico y saturado, similar al rojo Ferrari, con un acabado brillante que hace que el color se destaque sobre las manos. Como señala Lara Royo, Brand Manager de Mavala en TELVA, "hay algo en un tono tan saturado y con ese brillo clásico que conecta con la estética Old Hollywood que está volviendo con fuerza y pensando en que la manicura, como se pensaba en los años 40 o 50, es el gesto final del look".

La elección recupera así una estética vinculada al glamour de Hollywood, pero llevada a una versión actual y minimalista. No hace falta sumar nail art, piedras ni combinaciones de colores, ya que el tono por sí solo funciona como protagonista de la manicura.

Las uñas de Dakota Johnson en tendencia para esta primavera 2026.

La clave está en elegir un rojo intenso

La tendencia no apunta a cualquier rojo. Para conseguir el efecto de la manicura de Dakota Johnson, el tono debe ser intenso, uniforme y con brillo. "Aquí funciona precisamente la sencillez: el tono rojo adecuado, Lady Ferrari un rojo clásico e intenso con una forma ovalada de uñas y un acabado impecable", explica Sofya Khasanova, experta en uñas y copropietaria de Siberia Salon.

El acabado también es importante. Un rojo demasiado apagado puede generar un efecto completamente diferente, mientras que una terminación brillante potencia la intensidad del color y le da una apariencia más pulida. "El acabado y la intensidad importan tanto como el tono en sí, porque un rojo mal ejecutado puede leerse como anticuado, y uno bien trabajado, como este, se lee como atemporal", señala Lara Royo.

"Llevamos un tiempo observando cómo el péndulo se mueve del minimalismo hacia looks con más carácter, y el rojo es el síntoma más claro de ese cambio", detalla Royo.

La forma ovalada también es clave

Otro detalle del look de Dakota Johnson es la forma ovalada de las uñas. Lejos de recurrir a extensiones demasiado largas o formas extravagantes, la actriz llevó una silueta clásica que acompaña la intensidad del color. Según Sofya Khasanova, esta forma "funciona especialmente bien porque resulta femenina, elegante y, al mismo tiempo, muy actual".

Además, la especialista destaca que esta forma "realza aún más la elegancia del rojo, alarga visualmente los dedos y hace que incluso un tono muy intenso resulte más sofisticado". Por eso, la combinación de rojo vibrante + uñas ovaladas + acabado brillante se convierte en una de las fórmulas más fáciles de copiar de la temporada.

Un color que funciona con todo y todo el año

"Se ve igual de bien con un look de noche, con unos vaqueros o con un outfit minimalista. Por eso podemos llamarlo una verdadera manicura clásica incansable", explica Sofya Khasanova. También es un tono que puede adaptarse a distintas técnicas, desde el esmalte tradicional hasta las opciones semipermanentes, gel y acrílico.