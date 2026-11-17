La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó este martes un ataque contra un sistema de radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Bahréin. Las autoridades iraníes lo presentaron como una respuesta a presuntas violaciones de su espacio aéreo por parte de drones de Estados Unidos. El Ejército bareiní aseguró que interceptó varios ataques antes de que alcanzaran sus objetivos y no informó sobre víctimas ni daños materiales.
Irán reivindicó un ataque contra un radar de Estados Unidos en Bahréin
La Guardia Revolucionaria aseguró que la operación respondió a presuntas incursiones de drones estadounidenses en su espacio aéreo. Bahréin afirmó que interceptó los ataques.
Netanyahu y el arte de sobrevivir: la oposición negocia y él apuesta a la guerra
Después de que el Likud perdiera la mayoría parlamentaria, el opositor Gadi Eisenkot intenta tejer una frágil alianza para formar gobierno mientras ultraortodoxos y partidos árabes le exigen concesiones. De su lado, 'Bibi', acorralado por causas judiciales y con cinco décadas de experiencia en el poder, busca patear el tablero una vez más desde Washington para volver a la guerra contra Teherán.
Desde la muerte de su hermano “Yoni” en Uganda en 1976, Benjamin Netanyahu sólo ascendió en los estamentos del poder en Israel y en Estados Unidos, y aun cuando fue corrido momentáneamente, siguió concentrando resortes clave. Y si bien las últimas elecciones del 27 de octubre podrían ser su primera gran caída en desgracia, ese mismo camino de cinco décadas es el que recuerda que supo reinventarse una y otra vez en esta historia tejida por la supervivencia.
Irán afirma que destruyó un radar de alerta temprana de Estados Unidos en Baréin
La Guardia Revolucionaria aseguró que el ataque fue una respuesta a una operación estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en territorio iraní.
La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó un ataque contra un radar de alerta temprana de Estados Unidos en Baréin y afirmó que lo destruyó. Según el cuerpo militar, la operación respondió a un ataque previo contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en la provincia iraní de Hormozgán. El comunicado no precisó dónde estaba instalado el radar ni dio detalles sobre el alcance del ataque. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 13 de noviembre.
Irán atacó a Bahréin y advirtió a los países el Golfo contra el apoyo EE.UU.
Las Fuerzas de Defensa del reino del Golfo aseguraron que sus sistemas antiaéreos neutralizaron la ofensiva de Teherán. En paralelo, el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, avisó que ampliarán el alcance geográfico de la guerra si Washington "comete un error".
Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo tras un nuevo cruce militar y diplomático entre Irán, Bahréin y Estados Unidos. El Ejército de Bahréin informó que sus sistemas de defensa aérea lograron frustrar una serie de ataques iraníes contra su territorio y condenó en duros términos lo que calificó como una "agresión sistemática" de Teherán. En simultáneo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó una advertencia directa a Washington: aseguró que la República Islámica no permanecerá en un escenario de "ni guerra ni paz" y amenazó con ampliar el alcance geográfico del conflicto si Estados Unidos "comete un error".