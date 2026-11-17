La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo tras un nuevo cruce militar y diplomático entre Irán, Bahréin y Estados Unidos. El Ejército de Bahréin informó que sus sistemas de defensa aérea lograron frustrar una serie de ataques iraníes contra su territorio y condenó en duros términos lo que calificó como una "agresión sistemática" de Teherán. En simultáneo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó una advertencia directa a Washington: aseguró que la República Islámica no permanecerá en un escenario de "ni guerra ni paz" y amenazó con ampliar el alcance geográfico del conflicto si Estados Unidos "comete un error".