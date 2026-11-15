Crochet fuera de la playa: la tendencia que es furor durante el verano 2027

Con la llegada del calor, el crochet vuelve a ser uno de los grandes elegidos, pero esta vez se posiciona como una de las grandes tendencias de la temporada de verano 2027, incluso fuera de la playa. Se trata de prendas versátiles que comienzan a aparecer en looks urbanos y outfits para las salidas de noche.

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Por qué serán tendencia las prendas de crochet

El crochet es una técnica de tejido artesanal que durante años se asoció a los looks de playa. Sin embargo, en 2027 ganará un lugar en los looks urbanos, tanto para el día como para la noche. La trama calada y las fibras naturales con las que se crean las prendas hacen que sea la opción ideal para afrontar el calor con looks frescos.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad: con prendas básicas y colores neutros funciona para el día, mientras que con brillos o flecos pasa a ser el centro de un look de noche. Marcas internacionales, como Zara y Mango, y otras de diseño ya lo presentaron en sus colecciones junto a las texturas y transparencias de la nueva temporada.

¿Cómo sumar el crochet a tus looks diarios?

Cómo llevar el crochet de día

Para llevar prendas de crochet durante el día, es clave apostar por ítems relajados: chalecos abiertos, tops tejidos o pantalones calados. Los colores que se imponen son los claros y suaves como el crudo, el beige, el blanco tiza y el gris, con toques de tonos pastel como el amarillo manteca, el rosa o el celeste bebé. Algunas ideas para combinarlo:

Con denim: un top o cárdigan de crochet con jeans acampanados o una pollera de jean es una de las combinaciones más sencillas.

un top o cárdigan de crochet con jeans acampanados o una pollera de jean es una de las combinaciones más sencillas. Con base lisa: los pantalones calados quedan bien con una musculosa lisa y sandalias bajas.

los pantalones calados quedan bien con una musculosa lisa y sandalias bajas. Con capas livianas: en las prendas muy abiertas conviene sumar una base fina para regular las transparencias.

(Foto: Pinterest)

Cómo llevarlo de noche

Para la noche, el tejido se transforma con lentejuelas, pedrería, tachas y flecos, se trata de la versión que muchas veces llaman “glow crochet”. Los maxivestidos, las polleras y los tops asimétricos son las piezas protagonistas, mientras que los colores predilectos son negro, marrones profundos y otros tonos tierra que hacen resaltar los detalles. Para combinarlo:

Vestido largo o pollera como pieza central: funciona con sandalias de tiras finas y accesorios discretos para que la prenda sea la protagonista de look.

funciona con sandalias de tiras finas y accesorios discretos para que la prenda sea la protagonista de look. Un contraste: una campera de cuero o un blazer liviano suman carácter al conjunto.