Irán atacó a Bahréin y advirtió a los países el Golfo contra el apoyo EE.UU.

La Autoridad de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) afirma estar al tanto de un informe de las autoridades navieras indias sobre un ataque a un buque tanque de energía.

El incidente ocurrió mientras el barco navegaba hacia el este a través del Golfo, en dirección al Estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la UKMTO informó que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo, pero se desconoce el alcance de los daños y el impacto ambiental. No especificó la fecha del ataque.

"Se recomienda a los buques que transiten con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO", indicó.