La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo tras un nuevo cruce militar y diplomático entre Irán, Bahréin y Estados Unidos. El Ejército de Bahréin informó que sus sistemas de defensa aérea lograron frustrar una serie de ataques iraníes contra su territorio y condenó en duros términos lo que calificó como una "agresión sistemática" de Teherán. En simultáneo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó una advertencia directa a Washington: aseguró que la República Islámica no permanecerá en un escenario de "ni guerra ni paz" y amenazó con ampliar el alcance geográfico del conflicto si Estados Unidos "comete un error".
Irán atacó a Bahréin y advirtió a los países el Golfo contra el apoyo EE.UU.
Las Fuerzas de Defensa del reino del Golfo aseguraron que sus sistemas antiaéreos neutralizaron la ofensiva de Teherán. En paralelo, el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, avisó que ampliarán el alcance geográfico de la guerra si Washington "comete un error".
Un petrolero fue atacado cerca del estrecho de Ormuz
La Autoridad de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) afirma estar al tanto de un informe de las autoridades navieras indias sobre un ataque a un buque tanque de energía.
El incidente ocurrió mientras el barco navegaba hacia el este a través del Golfo, en dirección al Estrecho de Ormuz.
En un comunicado, la UKMTO informó que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo, pero se desconoce el alcance de los daños y el impacto ambiental. No especificó la fecha del ataque.
"Se recomienda a los buques que transiten con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO", indicó.
La Liga Árabe condenó los ataques contra Bahréin
La Liga Árabe reiteró en un comunicado su rechazo a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Bahréin, al tiempo que expresó su solidaridad con el reino de Bahréin.
“El bloque subraya que la seguridad de Bahréin es parte integral de la seguridad nacional árabe y enfatiza la necesidad de detener la escalada, respetar la soberanía de los Estados y priorizar las soluciones políticas y diplomáticas”, indicó.
La Guardia Revolucionaria afirmó que el ataque con drones en Bahréin fue en represalia por la "agresión" de Estados Unidos
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado con seis drones un sistema de radar estadounidense en Bahréin en represalia por un ataque estadounidense contra una instalación de comunicaciones la semana pasada en Sirik, al sur del país.