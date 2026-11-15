Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 15 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 15 de noviembre
Este fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar Oficial se mantuvo estática: la compra se ubicó en $1520 y la venta en $1570, con una variación de 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 15 de noviembre
El dólar blue mantuvo su referencia estable este domingo, 15 de noviembre, cuando el mercado permaneció cerrado y no hubo operaciones en la City. La cotización quedó en $1555 para la compra y $1575 para la venta, con una variación de 0,64%.
Tendencias
Las más vistas