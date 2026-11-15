Domingo 15 de Noviembre del 2026 Dom 15 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1570
Dólar Tarjeta $2041
Dólar Blue $1575
Dólar CCL $1671.9
Euro $1702.41
Riesgo País 830
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Dólar

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 15 de noviembre

En VIVO · Actualizado

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 15 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 15 de noviembre

Este fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar Oficial se mantuvo estática: la compra se ubicó en $1520 y la venta en $1570, con una variación de 0,00%.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 15 de noviembre

El dólar blue mantuvo su referencia estable este domingo, 15 de noviembre, cuando el mercado permaneció cerrado y no hubo operaciones en la City. La cotización quedó en $1555 para la compra y $1575 para la venta, con una variación de 0,64%.
Tendencias
Las más vistas