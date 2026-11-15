Antes del comienzo de una semana clave en el Congreso para el Gobierno, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo de su administración y reiteró que será candidato en 2027. Mientras tanto, la mesa política negocia contrarreloj para conseguir la suspensión de las PASO. Seguí el minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios.
Milei reiteró que irá por la reelección: "Para quienes dudan"
Durante la inauguración de la muestra "Belgrano, la revolución de las ideas" en el marco de La Noche de los Museos, el mandatario ratificó su candidatura de cara a 2027.
Milei ratificó su candidatura para el 2027
Milei vinculó esa defensa de la libertad de comercio con la política de apertura económica del Gobierno y, al plantear como objetivo que la Argentina comercie con el 90 % de los países del mundo para 2031, ratificó que buscará un segundo mandato al afirmar que “sí, estoy yendo por la reelección”.
Fue durante el discurso en la inauguración de la muestra “¡Belgrano, la revolución de las ideas!” en el Museo de la Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos.
Los pronósticos económicos no son inocentes
El FMI subestimó el crecimiento durante gobiernos peronistas y lo sobreestimó en administraciones no peronistas. Las consultoras redujeron del 3,5% al 0,7% su pronóstico para 2026. La utilización política de las estimaciones económicas y el papel geopolítico del Fondo.
En el período 2000-2026, en 7 de los 9 años de gobiernos no peronistas, el FMI sobreestimó el crecimiento. En 10 de los 16 años de gobiernos peronistas, el crecimiento superó las previsiones iniciales del Fondo. Imagen: ChatGPT
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central redujo nuevamente la estimación de crecimiento del PIB para 2026. Es la tercera revisión mensual consecutiva a la baja: agosto era 2,1%; septiembre descendió a 1,5% y octubre siguió retrocediendo a 0,7%.
La profecía de León XIV: extremaunción para Milei y el país de los grandes empresarios
El Papa hizo una impugnación estructural frente a los grandes dueños de la Argentina. Las apuestas del Círculo Rojo o cómo quedar bien con Dios y con el Diablo. La radiografía del poder que Francisco diseñó para los próximos 20 años y las encuestas que confirman la agonía del modelo Milei.
Los empresarios más grandes de la Argentina sintieron el golpe en el Campus Papa Francisco de la UCA, de Puerto Madero. “La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, dijo León XIV. Nicolás Pino, José Antonio Aranda, Daniel Novegil, Fernán Saguier, Daniel Hadad, Adelmo Gabbi, Martin Cabrales, Gustavo Weiss, Cristóbal Lopez, Gustavo Scaglione y Raúl Olmos estaban entre los que aplaudían sin entusiasmo o escuchaban sin saberlo. Para hablarle al establishment local, el Papa usó un término identificado con la Teología de la Liberación. La noción de “estructura de pecado” fue pensada en la década del 70 por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, alguien que inspiró al agustiniano Robert Prevost en sus largos años en el norte de Perú.