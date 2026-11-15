Milei reiteró que irá por la reelección: "Para quienes dudan"

Milei vinculó esa defensa de la libertad de comercio con la política de apertura económica del Gobierno y, al plantear como objetivo que la Argentina comercie con el 90 % de los países del mundo para 2031, ratificó que buscará un segundo mandato al afirmar que “sí, estoy yendo por la reelección”.

Fue durante el discurso en la inauguración de la muestra “¡Belgrano, la revolución de las ideas!” en el Museo de la Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos.