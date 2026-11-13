Del lino a los vestidos livianos: 6 tendencias de moda inspiradas en el estilo crucero

El verano es una gran oportunidad para renovar el placard con prendas frescas, cómodas y versátiles. El lino, los vestidos fluidos, los conjuntos de dos piezas y los accesorios protagonistas marcan una temporada en la que el estilo relajado gana terreno sin perder elegancia. La estética de este año son los viajes en crucero. Ya sea que viajes o no, te pueden inspirar para armar tus looks.

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Estas seis tendencias son ideales para armar looks que funcionan tanto en la playa como en la ciudad. Se trata de prendas descontracturadas, con tejidos livianos y detalles para afrontar los días de calor. Una vez más, el blanco y los colores neutros van a ser protagonistas.

Looks de verano, inspirados en cruceros, para este verano 2027.

Prendas en tendencia, inspiradas en cruceros, para este verano 2027

1. El lino, un clásico que se renueva

El lino, liviano, fresco y natural, vuelve a ocupar un lugar central en los guardarropas de verano. Las camisas amplias, los pantalones holgados y los shorts confeccionados en este tejido permiten crear combinaciones cómodas y sofisticadas. En tonos naturales como blanco, beige y crudo, que son muy fáciles de integrar a distintos outfits.

2. Vestidos livianos y siluetas fluidas

Los vestidos sueltos son otra de las grandes apuestas de la temporada. Los diseños camiseros, los modelos largos y las siluetas amplias ofrecen una alternativa práctica para los días de calor. Se pueden combinar con sandalias planas y un bolso de fibras naturales durante el día, o sumar accesorios para conseguir una propuesta más elegante por la noche.

3. Conjuntos de dos piezas: comodidad y estilo

Los conjuntos de dos piezas se consolidan como una solución para vestirse sin demasiadas complicaciones. Las combinaciones de camisa y short, top y pantalón o falda y blusa permiten conseguir un look armado en pocos minutos. Además, sus prendas pueden utilizarse por separado para multiplicar las posibilidades de combinación.

4. Camisas oversize, el comodín del verano

Las camisas amplias se adaptan a diferentes ocasiones y estilos. Pueden llevarse abiertas sobre una bikini, combinadas con shorts de jean o como complemento de un pantalón de lino. También funcionan muy bien como una capa liviana para las tardes al aire libre y las noches con brisa.

5. Accesorios protagonistas

Sombreros de ala ancha, anteojos de sol, bolsos tejidos y sandalias minimalistas también son parte de esta estética veraniega. Los accesorios permiten renovar incluso los conjuntos más sencillos y sumar personalidad sin necesidad de incorporar demasiadas prendas al guardarropa.

Looks de verano, inspirados en cruceros, para este verano 2027.

6. La superposición de prendas livianas

Los cardigans finos, las chaquetas ligeras y las camisas de manga larga son opciones prácticas para las noches frescas o los ambientes con aire acondicionado. La clave está en elegir piezas fáciles de combinar y que no ocupen demasiado espacio. Son perfectamente combinables tanto con vestidos como con shorts o pantalones de lino relajados y amplios.