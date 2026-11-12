La ojota dejó de ser un calzado reservado para la playa y la pileta. En los últimos años, empezó a ganar terreno en los looks urbanos y se convirtió en un complemento más de los outfits de verano. Para la temporada 2027, la personalización también se suma a esta tendencia y los pines permiten transformar un par clásico en un accesorio con identidad propia.

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En ese contexto, Isadora y Havaianas lanzaron su segunda colaboración, una colección que combina la inspiración brasileña de la firma de calzado con una estética streetwear. La propuesta incluye seis modelos de ojotas y packs de pines para personalizarlas, con dos diseños exclusivos que solo se consiguen en Isadora.

Las ojotas de Havaianas + Isadora en tendencia para este verano 2027.

Cómo es la colección de ojotas de Isadora y Havaianas

La colección está integrada por seis modelos de Havaianas, dos de ellos exclusivos de Isadora. Estos últimos tendrán alrededor de 2000 unidades cada uno y, una vez agotados, no habrá reposición. La personalización es otro de los ejes de la propuesta: habrá cinco packs de tres pines cada uno, que se comercializan por separado y permiten intervenir las ojotas según el estilo de cada persona.

El desarrollo estuvo a cargo del área de diseño de Isadora, que buscó llevar el espíritu brasileño de Havaianas a una estética urbana y pensada para el uso cotidiano. “Havaianas e Isadora hacen match: tenemos un público muy similar y las dos nos enfocamos en accesorios que marcan tendencia. Con esta colección queremos que la ojota deje de ser solo un calzado de playa y pase a formar parte del look de todos los días en la ciudad”, explicó Noelia Martínez, Brand Manager de Isadora, Isabeauty y Atelier.

Ojotas con pines para el verano 2027: Isadora y Havaianas lanzaron una colección personalizable.

Cuánto cuestan las ojotas y los pines de Isadora x Havaianas

Los precios de lanzamiento parten de los $37.900 para las ojotas y de los $7.900 para los packs de pines. La colección ya está disponible en las tiendas de vía pública de Isadora y en su tienda online.

Al tratarse de una edición limitada, los productos no participan de los descuentos que la marca tiene vigentes. Esta es la segunda colaboración entre Isadora y Havaianas. La primera se realizó el año pasado y, según explicaron desde la marca, la continuidad responde a la afinidad entre ambas firmas y a un público que busca accesorios vinculados con las tendencias.