Chau ojotas: el calzado que será tendencia en el verano 2026.

Las clásicas ojotas, símbolo indiscutido de los veranos argentinos, comienzan a ceder terreno frente a una nueva protagonista que promete dominar la próxima temporada: las sandalias deportivas. Este calzado, que combina la frescura y simpleza de las ojotas con el agarre y la estructura de las zapatillas, ya se instaló como la opción preferida para disfrutar del verano tanto en la playa como en la ciudad.

La tendencia empezó a hacerse visible en redes sociales, donde creadores de contenido y celebridades mostraron cómo estas sandalias podían integrarse fácilmente a diferentes estilos, desde looks playeros relajados hasta outfits urbanos más cuidados. Su diseño versátil permite usarlas para caminar largas distancias, salir a la calle o incluso acompañar un look más fashion, sin resignar comodidad ni frescura.

Las características de las sandalias deportivas

Una de las razones principales de su éxito es la comodidad. Con plantillas acolchadas y tiras ajustables, ofrecen un calce firme y ergonómico que mejora notablemente la experiencia respecto a las ojotas tradicionales. A esto se suma su durabilidad: están confeccionadas con materiales resistentes al agua y al desgaste diario, lo que las convierte en una opción práctica para cualquier entorno.

El aspecto estético también juega un rol central. Las sandalias deportivas incorporan colores vibrantes, detalles modernos y un aire urbano que las vuelve aptas no solo para la temporada estival, sino también para transitar el resto del año en contextos urbanos. Las principales marcas deportivas y de indumentaria no tardaron en detectar esta oportunidad y lanzaron colecciones exclusivas, que van desde versiones minimalistas hasta propuestas más audaces con plataformas, texturas contrastantes y diseños vanguardistas.

Las sandalias deportivas se imponen como el calzado favorito de la temporada de verano.

Este fenómeno no se limita a una moda pasajera. Representa un cambio de hábitos en la manera en que los argentinos conciben el calzado veraniego: las ojotas, que durante décadas dominaron el paisaje de playas y veredas, pierden protagonismo frente a un modelo que combina practicidad, confort y estilo. Todo indica que las sandalias deportivas no solo marcarán tendencia en el verano 2025-2026, sino que también se consolidarán como un calzado clave para todo el año, acompañando el auge de la moda cómoda y funcional.