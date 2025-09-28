Chau a los tops: una nueva prenda será tendencia en el verano.

Durante años, los tops dominaron los looks estivales, pero en la nueva temporada pierden protagonismo frente a una prenda que regresa con fuerza: el chaleco. Lo que antes era un complemento del traje sastrero, ahora se reinventa y se convierte en el nuevo must del verano.

Con cortes modernos, géneros livianos y una paleta de colores vibrantes, el chaleco se adapta a cualquier ocasión: desde un día en la oficina hasta una salida nocturna. La moda actual apunta a la versatilidad, y esta prenda logra acompañar distintos momentos del día sin perder estilo.

Cómo son los chalecos que se van a usar en 2026

Los chalecos aparecen en múltiples versiones. El sastrero cropped es uno de los más buscados porque estiliza y combina con pantalones de pinzas, faldas midi o bermudas oversize. También resurgen los chalecos tejidos con texturas caladas y tonos naturales, ideales para looks boho chic junto a shorts de lino y sandalias planas. Para un aire más urbano, el denim y la gabardina se imponen como opciones frescas y modernas.

En cuanto a colores, el blanco, el beige y los pasteles como rosa o celeste son protagonistas durante el día, mientras que el negro clásico o los acabados satinados se reservan para la noche. El styling se completa con accesorios delicados, cadenas doradas, bolsos baguette, y peinados simples como recogidos relajados o un bob pulido.

Los chalecos serán el accesorio tendencia en el verano 2026.

Esta prenda dejó de ser secundaria para transformarse en la protagonista del verano. Sumala a tu placard y descubrí cómo un solo ítem puede elevar cualquier look, de la mañana a la noche.