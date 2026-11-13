No tires tu jean viejo: cómo transformarlo para reciclarlo y darle una segunda vida

Un jean viejo o roto no tiene por qué terminar en la basura. Hay muchas técnicas de costura que, con un poco de creatividad, te pueden salvar el pantalón y ayudarte a repararlo o hasta convertirlo en una prenda totalmente diferente. Estos trucos son muy simples y te sirven tanto para los agujeros en cualquier parte de la prenda como para aquellos en la parte de la presilla.

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Fabiana Marquesini, especialista en costura y reciclado con cientos de miles de seguidores en YouTube, compartió en La Gaceta sus conocimientos para aprovechar la ropa que ya no usamos y transformarla desde casa. Conocida por su paso por el histórico canal Utilísima, donde trabajó durante 17 años, Fabiana construyó una comunidad en redes sociales a través de tutoriales gratuitos de costura, manualidades y personalización de prendas.

Reciclar y customizar, dos formas de recuperar un jean viejo

La emprendedora explica que existen dos maneras de darle una nueva oportunidad a una prenda que quedó olvidada en el placard, el reciclado y la customización. Aunque suelen confundirse, tienen objetivos diferentes. Customizar consiste en personalizar una prenda sin cambiar su función original. Por ejemplo, si un jean tiene una mancha o una zona desgastada, se pueden incorporar flecos, apliques o detalles decorativos para cubrirla y volver a utilizarlo.

En cambio, el reciclado implica transformar la prenda en otra completamente distinta. Para eso, se puede desarmar el jean y aprovechar su tela para confeccionar una nueva pieza, como una falda, un bolso o un accesorio. Según Marquesini, la clave está en animarse a experimentar y aprovechar los materiales disponibles antes de descartarlos.

Cómo recuperar un jean roto y darle una segunda oportunidad.

Cómo reparar un jean roto

1. Si se te hizo un agujero en el jean

Para repararlo, Fabiana consiguió pitucones o parches, que imitan cuero. "No solo es rígido, sino que no se va a deshilachar el borde. Pero por supuesto que pueden usar cualquier otro material", indica. La idea es cortar un cuadrado o rectángulo material que sea más grande que el agujero.

Luego sigue tomar una aguja, colocar un hilo doble, pasarlo por el lado más firme y tratar de hacer pequeñas puntadas. Es para unir apenas, pero podés saltearte este paso. Colocá el parche para adentro, que el lado del eco cuero quede visible para afuera. Sujetalo con alfileres. La idea es coserlo justo por el borde, ya sea a mano o con máquina de coser, bien cerca para que no se levante la prenda.

2. Si se te rompió la persilla

Si se te rompió la presilla y se agujereó el pantalón, lo primero que vas a hacer es descoser la presilla. Cosela debajo o arriba del agujero, con un color de hilo que se camufle con el pantalón. Si es un jean con roturas, va a quedar mejor disimulado. ¡Listo! Ya podés usar tu jean en desuso.