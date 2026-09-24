Para las de 45 años en adelante: el pantalón en tendencia para esta primavera 2026, bien fresco y moderno.

Si estás pensando en renovar tu placard esta primavera 2026 con una prenda cómoda, actual y fácil de combinar, hay un pantalón que vale mucho la pena sumar. No es jean, ni tampoco el clásico sastrero de oficina. Es una alternativa fresca, moderna y muy informal que incluso se puede adaptar a looks de oficina si lo combinás con un blazer y unos tacos.

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Se trata del pantalón cargo. Aunque durante años estuvo asociado a looks urbanos y para adolescentes o mujeres muy jóvenes, esta temporada vuelve con siluetas más elegantes y tejidos ligeros que lo convierten en una opción interesante también para mujeres de 45 años en adelante. La clave está en cómo se lleva: ya no se combina únicamente con zapatillas deportivas o prendas muy informales, sino que también puede formar parte de estilismos más sofisticados.

Pantalón en tendencia para esta primavera 2026.

El pantalón cargo, una tendencia que vuelve renovada

El cargo tiene su origen en la ropa de trabajo y los uniformes militares, donde sus grandes bolsillos laterales eran una cuestión principalmente funcional. Con el paso de las décadas, la moda lo incorporó a diferentes estilos y terminó convirtiéndose en una pieza habitual del streetwear. Esta primavera aparece en versiones más relajadas y favorecedoras.

Además, su silueta holgada resulta especialmente cómoda cuando empiezan a subir las temperaturas. En lugar de recurrir siempre al clásico jean, un cargo ligero puede aportar un aire diferente al look manteniendo la practicidad.

Pantalón en tendencia para esta primavera 2026.

Cómo llevarlo después de los 45 sin que resulte demasiado informal

A partir de los 45, vestirse de forma actual no significa necesariamente apostar por prendas muy llamativas o por tendencias pensadas exclusivamente para mujeres jóvenes. Los tonos más fáciles de combinar este pantalón son en beige, arena, negro, verde oliva, blanco o azul marino.

La diferencia está en los accesorios, complementos y prendas con las que se combina. Si buscás un resultado sofisticado, podés llevar el pantalón cargo con una camisa blanca o de tejidos vaporosos, una blusa fluida o incluso un top sencillo acompañado de un blazer ligero. En cuanto al calzado, unas chatitas, sandalias de tiras o zapatos de taco bajo tipo kitten heel ayudan a compensar y aportar un toque más elegante.

Pantalón en tendencia para esta primavera 2026.

También funciona con accesorios cuidados, como un bolso estructurado, gafas de sol clásicas o joyería minimalista. Para un estilismo más relajado, funcionan muy bien una camiseta básica y unas sandalias planas. La idea es que el cargo sea la pieza protagonista y que el resto del conjunto mantenga una estética bien simple.

Otro punto importante es elegir bien la silueta. Para un look más sofisticado, conviene optar por modelos de pierna ancha pero de caída fluida, que no sean excesivamente rígidos ni tengan demasiados bolsillos o detalles. Los diseños de tiro medio o alto también resultan fáciles de combinar con camisas, blusas o remeras básicas, mientras que un largo al tobillo permite darle protagonismo al calzado.

Con una camisa y zapatos de taco bajo, por ejemplo, puede convertirse en una alternativa para ir a trabajar; con una blusa y sandalias, en un look perfecto para una comida o una salida; y con una remera básica y unas chatitas, en una opción cómoda para el fin de semana.