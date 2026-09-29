Llega la temporada primavera-verano 2027: estas son las mejores formas para cuidar tus prendas de lino

Comenzó la primavera y, con la llegada de temperaturas más elevadas, comienzan a ganar protagonismo las prendas de lino. Ya sea en camisas, pantalones, vestidos y sacos livianos, es una de las telas que más predominan en la temporada y tiene su secreto para no deformarse ni perder color.

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Cómo lavar y cuidar tus prendas de lino

Solo hace falta tener pequeños cambios en la rutina de lavado para cuidar las prendas de lino y que mantengan su forma, su color y su textura.

Revisar la etiqueta de cada prenda: no todo el lino es igual, ya que muchas piezas combinan la fibra con algodón, viscosa u otros materiale s, y eso puede modificar las instrucciones de cuidado. Si la prenda admite lavarropas, lo ideal es elegir un ciclo delicado, con agua fría o tibia y centrifugado suave. Algunas marcas de indumentaria recomiendan no superar los 30 °C, mientras que otras aceptan hasta 40 °C en ciertos modelos.

no todo el lino es igual, ya que s, y eso puede modificar las instrucciones de cuidado. y centrifugado suave. Algunas marcas de indumentaria recomiendan no superar los 30 °C, mientras que otras aceptan hasta 40 °C en ciertos modelos. No sobrecargar el tambor : el lino absorbe mucha agua y se vuelve pesado, por lo que necesita espacio para moverse.

: el lino absorbe mucha agua y se vuelve pesado, por lo que necesita espacio para moverse. Separar por color: las prendas blancas y claras van por un lado y las oscuras o intensas por otro, sobre todo si son nuevas.

las prendas blancas y claras van por un lado y las oscuras o intensas por otro, sobre todo si son nuevas. Usar detergente suave: siempre hay que evitar la lavandina y los productos agresivos que pueden debilitar la fibra y opacar el color.

Las prendas de lino deben lavarse en modo delicado y cercarse al aire, lejos de fuentes de calor

Una forma de cuidar tus prendas es lavarlas menos. Este tejido agradece los descansos entre lavados, por lo que si usaste una camisa pocas horas y no tiene manchas ni olores, muchas veces alcanza con dejarla airear antes de guardarla. Espaciar los lavados reduce la fricción, el centrifugado y la exposición al calor, y protege el color a largo plazo.

Cómo secar el lino sin arruinarlo

Es uno de los pasos más delicados. Siempre que se pueda, lo mejor es secar el lino al aire, lejos de fuentes de calor intenso. La secadora puede provocar que la prenda se encoja y dañar las fibras, así que solo conviene usarla si la etiqueta lo permite de forma expresa. Después del lavado, hay que estirar la prenda con suavidad y colgarla sin retorcerla para escurrir el agua. Además, aunque tender al sol sea lo habitual, la exposición directa y prolongada puede desteñir las prendas de color. Lo mejor es elegir un sitio ventilado y a la sombra.

El truco para planchar lino

Las arrugas son parte del carácter del lino y de su estilo relajado. Pero quienes buscan un acabado más prolijo y planchar sus prendas tienen que tener en cuenta: