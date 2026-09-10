No es la falda ni el short: esta prenda será tendencia en primavera 2026 y promete frescura absoluta

Cuando llega el calor, la falda y el short suelen ser las primeras prendas en las que se piensa para vestir fresco. Sin embargo, esta primavera 2026 el protagonista de la temporada será el pantalón de lino, una prenda sumamente versátil, que combina frescura, comodidad y, por sobre todo, elegancia.

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Con la suba de las temperaturas, los tejidos naturales como el algodón y el lino son la solución ideal para vestir de la forma más fresca posible sin perder estilo. A diferencia de otras telas sintéticas, el lino tiene una excelente capacidad de transpiración y de absorción de la humedad, lo que lo convierte en un material perfecto para los días de más calor.

Pantalón de lino: ventajas y qué modelos serán tendencia esta primavera 2026

Una de las grandes ventajas del pantalón de lino es su versatilidad a la hora de combinarlo. Funciona tanto para una salida informal como para una ocasión más arreglada, dado que alcanza con sumar una blusa liviana y sandalias planas para un look de día, o cambiar a unas sandalias con cuña y algún accesorio dorado para llevarlo de noche. Los colores neutros, como el blanco, el beige y el marrón chocolate, se destacan como los más elegidos, aunque también hay lugar para tonos más vivos para quienes buscan sumarle un poco más de color al look.

El pantalón de lino será tendencia esta primavera 2026. Foto: Magnific

Ahora bien, en lo que respecta a los modelos, esta temporada uno de los preferidos es el pantalón barrel. Tiene una forma ligeramente abombada en el centro de la pierna, un detalle que lo termina de transformar en más que una prenda de todos los días. Se trata de un nuevo básico moderno dentro de cualquier placard. Junto a él, están los modelos de pierna ancha y tiro alto, con un sutil nervio delantero que ayuda a estilizar y alargar la silueta.

Más allá de ser tendencia esta primavera 2026, el pantalón de lino tiene un valor que lo vuelve una inversión inteligente para cualquier placard, y es que es una prenda atemporal, que no pasa de moda de un año a otro y puede volver a vestirse sin ningun problema temporada tras temporada. Su frescura combinada con comodidad y elegancia es la clave del éxito para cualquier look de todos los días y, de paso, ganarle al calor que llega con la primavera.