Chaleco sastre: cómo combinar la prenda tendencia de esta primavera

Hay prendas que tienen la capacidad de transformar un conjunto sin necesidad de sumar demasiados elementos. Esta temporada, el chaleco sastre ocupa ese lugar recuperando su origen ligado a la sastrería tradicional, pero renovado.

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Su presencia en las colecciones de Chanel, Miu Miu, Sportmax, Genny, Emporio Armani y Ralph Lauren confirma que es una de las apuestas de la primavera-verano 2026/27. La diferencia está en su nueva forma de uso: ya no necesita estar acompañado por un saco y un pantalón de vestir para convertirse en el centro de un look.

Cómo llevar el chaleco sastre y aprovechar su versatilidad

Una de las opciones más sencillas es utilizarlo como prenda principal, directamente sobre la piel y completamente abotonado. Los modelos cortos y entallados funcionan especialmente bien en esta versión, ya que permiten destacar la silueta y combinan con pantalones de tiro alto, jeans o polleras.

Si buscás una alternativa menos estructurada, podés incorporarlo sobre una remera básica o estampada. Esta superposición permite sumar un toque de sastrería sin perder comodidad y es una buena manera de adaptar la tendencia a los conjuntos cotidianos. Los jeans, especialmente los de aspecto desgastado, ayudan a conseguir un resultado más informal.

Los modelos largos, por su parte, ofrecen otras posibilidades. Pueden llevarse abiertos sobre un top y un short, o utilizarse como una tercera pieza para reemplazar al blazer durante los días cálidos. También es posible sumar un cinturón fino para marcar la cintura y modificar la silueta de un diseño amplio.

Con qué prendas combinarlo según la ocasión

El chaleco sastre no está limitado a los pantalones de vestir. Una de sus principales ventajas es que puede integrarse a prendas de estilos muy diferentes.

Con jeans: es una de las combinaciones más fáciles de reproducir. El denim le aporta informalidad a la estructura del chaleco y permite conseguir un conjunto equilibrado para el día.

es una de las combinaciones más fáciles de reproducir. El denim le aporta informalidad a la estructura del chaleco y permite conseguir un conjunto equilibrado para el día. Con shorts o bermudas: resulta una alternativa fresca para los días de calor. Podés elegir un chaleco amplio y combinarlo con prendas de denim o una base de color negro.

resulta una alternativa fresca para los días de calor. Podés elegir un chaleco amplio y combinarlo con prendas de denim o una base de color negro. Con polleras largas: los modelos de lino y los tonos naturales funcionan especialmente bien con faldas amplias. Es una opción que permite conseguir una estética más relajada y bohemia.

los modelos de lino y los tonos naturales funcionan especialmente bien con faldas amplias. Es una opción que permite conseguir una estética más relajada y bohemia. Sobre vestidos: un chaleco abierto puede funcionar como una capa liviana y modificar por completo el aspecto de un vestido fluido o de inspiración lencera.

un chaleco abierto puede funcionar como una capa liviana y modificar por completo el aspecto de un vestido fluido o de inspiración lencera. Con pantalón sastre: para quienes prefieren una propuesta más clásica, el conjunto monocromático sigue vigente. La incorporación de zapatillas deportivas permite restarle formalidad.

Qué modelo elegir para la primavera-verano 2026/27

Antes de comprar un chaleco, es importante tener en cuenta qué uso querés darle. Los diseños cortos y entallados son apropiados para llevar como tops, mientras que los modelos largos y oversize ofrecen más posibilidades de superposición y pueden ocupar el lugar de un blazer.

Esta temporada, la clave está en combinarlo con prendas informales.

Los materiales también cumplen un papel importante. Para los días de temperaturas elevadas, el lino y el algodón son alternativas que permiten mantener una estética de sastrería sin recurrir a prendas demasiado pesadas. También conviene prestar atención a las telas con buena caída, que acompañan el movimiento y aportan comodidad.

En cuanto a los colores, los tonos neutros son una apuesta práctica. Blanco, negro, camel, marrón chocolate y verde oliva permiten construir diferentes combinaciones y aprovechar la prenda durante más de una temporada. Para quienes buscan salir de lo tradicional, también aparecen opciones en denim, colores intensos y géneros brillantes.