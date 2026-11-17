El damnificado del caso $LIBRA Juan Patricio Marchetto recusó este lunes al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Guillermo Yacobucci porque su hijo Ignacio fue designado en un cargo jerárquico del ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques. Yacobucci padre debe resolver junto a dos colegas si en el caso del escándalo cripto reincorpora a las víctimas como querellantes. Se trata de un paso determinante para el futuro de causa en la que está involucrado el presidente Javier Milei y donde se decretó el escandaloso sobreseimiento de todos los acusados en primera instancia. Si los querellantes retornan al expediente, la investigación volverá a cobrar impulso penal ya que podrán pedir medidas y apelar las decisiones que tome la Justicia.