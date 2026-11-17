El Gobierno de Javier Milei reunirá a su mesa política en la Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa, con la suspensión de las PASO de 2027 entre sus prioridades. El encuentro contará con la presencia de Patricia Bullrich, en medio de diferencias dentro del oficialismo por la posibilidad de habilitar listas colectoras. La convocatoria llega después de que el Presidente atribuyera la persistencia del riesgo país al temor de los mercados a un regreso del peronismo y anticipara reformas más profundas si gana las elecciones presidenciales. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
El Gobierno busca avanzar en la suspensión de las PASO y reúne a la mesa política en medio de la tensión con Bullrich
La Casa Rosada evalúa habilitar listas colectoras para sumar apoyos a la reforma electoral. La reunión está prevista para las 11, después de que el Presidente cuestionara al peronismo ante empresarios y prometiera profundizar las reformas si gana en 2027.
Mucho más que las PASO: cómo daña a la democracia la reforma de Milei
La eliminación o suspensión de las PASO y las colectoras se llevan la marca, pero la reforma electoral que propone el Gobierno afecta gravemente a la participación y discusión democráticas. Será más difícil formar un partido político reconocido legalmente, se habilitan los aportantes privados sin límite y sin que sea obligatorio que se identifiquen y desaparece el piso mínimo de publicidad electoral para todos.
Jonatan Viale fulminó al gobierno de Javier Milei en vivo: "Genera muchas dudas"
Jonatan Viale criticó duramente el momento que atraviesa la gestión de Javier Milei y los problemas que puede tener en el horizonte próximo.
Las cinco olas que golpearon al gobierno de Javier Milei según Jonatan Viale.
Jonatan Viale realizó un duro diagnóstico sobre el presente del gobierno de Javier Milei y advirtió que, una vez que terminó la visita del papa León XIV, quedaron nuevamente expuestas las dificultades que atraviesa la administración libertaria. En su editorial en Radio Rivadavia, el periodista sostuvo que los problemas nunca desaparecieron y comparó el escenario que se avecina con un “tsunami” compuesto por cinco olas que podrían complicar al Presidente.
$LIBRA: Recusaron a camarista clave porque su hijo fue nombrado en ministerio de Justicia
El damnificado Juan Patricio Marchetto recusó al juez de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci porque su hijo Ignacio fue designado al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Una especie de Nº 2 del ministerio. Yacobucci padre debe resolver junto a dos colegas si reincorpora a las víctimas del caso $LIBRA como querellantes.
El damnificado del caso $LIBRA Juan Patricio Marchetto recusó este lunes al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Guillermo Yacobucci porque su hijo Ignacio fue designado en un cargo jerárquico del ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques. Yacobucci padre debe resolver junto a dos colegas si en el caso del escándalo cripto reincorpora a las víctimas como querellantes. Se trata de un paso determinante para el futuro de causa en la que está involucrado el presidente Javier Milei y donde se decretó el escandaloso sobreseimiento de todos los acusados en primera instancia. Si los querellantes retornan al expediente, la investigación volverá a cobrar impulso penal ya que podrán pedir medidas y apelar las decisiones que tome la Justicia.
Suspensión de las PASO: las colectoras condicionan el apoyo de Bullrich y el PRO
El borrador del proyecto habilita el uso de colectoras en la elección presidencial. También introduce Ficha Limpia, suspensión de las PASO y otros cambios sensibles. Críticas de aliados y dudas en el PJ.
El Gobierno entra en la semana decisiva con un proyecto que se presenta como reforma integral y funciona como una subasta de incentivos. Las colectoras le ofrecen a los gobernadores un lugar propio en la boleta presidencial de 2027. La suspensión de las PASO le ahorra a la Casa Rosada una posible derrota anticipada. Y Ficha Limpia aporta el barniz de transparencia a la manipulación de candidaturas a través de los tribunales. Un combo tóxico que empieza el martes su derrotero parlamentario con destino incierto.