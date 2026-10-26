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El estampado que se impone esta temporada primavera-verano 2027: cómo combinarlo

Se trata de una moda que responde a la tendencia maximalista y es muy fácil de incorporar a los looks. Cómo combinarla de manera adecuada.

26 de octubre, 2026 | 20.38
outfit lunares.

Entre las tendencias de la primavera-verano 2027los vestidos, tops, pantalones y hasta zapatos se destacan por llevar un estampado: los lunares. Se trata de un print que invade las prendas de la temporada y responde a la moda maximalista con ítems llamativos y protagonistas. 

¿Por qué los lunares son tendencia en la primavera-verano 2027?

Los lunares llegan de la mano con el regreso de los años 80 y del maximalismo; se trata de un estampado que empieza a aparecer no solo en las pasarelas de grandes diseñadores, como Elie Saab, Ermanno Scervino y Vetements, y, además, en las colecciones de destacadas marcas como Mango, Zara y H&M, entre muchísimas otras.

Los lunares sirven para combinaciones casuales como sofisiticadas (Foto: Pinterest)

El furor por los lunares llega a la temporada primavera-verano en Argentina, ya no solo en la clásica combinación de blanco y negro, sino en otros tonos destacados de la temporada como el marrón, azul, amarillo y hasta rosa pastel.

Ya sean vestidos midi y largos, blusas, tops, zapatos y hasta denim, hay prendas de todo tipo —que incluyen gasas ligeras hasta denim estructurado— y en diferentes colores para sumarse a la tendencia. 

Quienes consideran que el print es demasiado abrumador pueden incorporar prendas con lunares pequeños, o el mismo estampado en accesorios como pañuelos, medias o carteras. 

MÁS INFO

Cómo combinar los lunares: el color clave y qué representa

Las prendas con lunares pueden volverse las protagonistas del look, pero dependerá de con qué se las combine. Más allá de la versatilidad del estampado y las múltiples prendas que hay, el color que se elige para acompañarlo es clave:

  • Lunares maxi con lunares pequeños o polka dots: es una combinación clásica y elegante que crea impacto visual.
  • Lunares junto al color rojo: look llamativo que transmite confianza.
  • Lunares junto al amarillo: da la sensación de lujo



    Los lunares son tendencia en su versió mini como en su tamaño maxi (Foto: Pinterest)
  • Combinados con el rosa: estilo romántico
  • Lunares con celeste pastel: ternura y frescura
  • Combinados con blanco: sensación de atemporalidad
  • Lunares junto a negro: elegancia
  • Prenda de lunares con denim: es fresco, versátil y perfecto para un look casual

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