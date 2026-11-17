Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 17 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 17 de noviembre
El valor del Banco Nación para el dólar Oficial se cotiza este martes con compra a $1525 y venta a $1575, con una variación de 0,32% en la actualización de la jornada.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 17 de noviembre
El dólar Blue presenta este martes, 17 de noviembre, una actualización normal en el mercado informal: la compra se ubica en $1580 y la venta en $1600, mientras la variación registrada es de 2,24%.
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