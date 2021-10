Tercera dosis Argentina: quiénes la van a recibir y qué vacuna recibirán

El Ministerio de Salud nacional confirmó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas inmunodeprimidos y mayores de 50 años que fueron inoculadas con vacuna Sinopharm. Cómo será el esquema de vacunación y cuáles vacunas se aplicarán.

Avanza el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina, que, en el marco de las nuevas recomendaciones de la Organización mundial de la Salud (OMS), incluirá en los próximos días una tercera dosis al esquema de vacunación primario en personas mayores de 3 años inmunocomprometidas y mayores de 50 años que fueron inoculadas con vacuna Sinopharm. Asimismo, aplicará una dosis de refuerzo a toda la población a partir de diciembre de este año y comienzo del año que viene.

"Las personas inmunocomprometidas mayores de 3 años que recibieron cualquier esquema de vacunación disponible se recomienda aplicar una tercera dosis", anunció ayer la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti. En esta línea, detalló que también mayores de 50 que recibieron la vacuna Sinopharm para ampliar la protección tienen deberán recibir una tercera dosis. La funcionaria explicó que la tercera dosis completa el esquema primario para ampliar la protección, mientras que el refuerzo es una vez recibido el esquema primaria recomendado que hace justamente reforzar la protección de forma periódica que es al menos seis meses después de haber recibido el esquema primario.

El nuevo esquema de vacunación de tres dosis para inmunocomprometidas y vacunados con Sinopharm

En este marco, el Ministerio de Salud nacional detalló, en un documento al que tuvo acceso El Destape, cómo será el esquema de vacunación contra el Covid-19 de tres dosis según grupo de población objetivo, que comenzará a aplicarse en los próximos días. Cómo será el esquema según grupo etario:

Niños de 3 a 11 años inmunosuprimidos que recibieron primera y segunda dosis de Sinopharm recibirán la tercera dosis de la misma plataforma.

Adolescentes de 12 a 17 años inmunosuprimidos que recibieron vacuna con plataforma ARNm completarán el esquema de la tercera dosis con la misma inoculación.

En tanto, personas inmunosuprimidas de 18 años y mayores, los esquemas serán de la siguiente forma:

Aquellos que fueron inoculados con primera y segunda dosis de Sputnik V, vacunas combinadas o dos dosis de Astrazeneca o dos dosis de Sinopharm si son del rango etario de 18 a 39 recibirán la dosis adicional de Sputnik V componente 1 o AstraZeneca.

Mientras que aquellos de 40 años y más que fueron inoculados con primera y segunda dosis de sputnik V, vacunas combinadas o dos dosis de Astrazeneca o dos dosis de Sinopharm recibirán la tercera dosis solo de Astrazeneca. Por último, aquellos mayores de 50 años con esquema primario con vacuna Sinopharm recibirán la tercera dosis con la vacuna Astrazeneca.

Quiénes son las personas inmunocomprometidas

Se considera inmunocompromiso a los grupos de personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (por fármacos, VIH-SIDA), o en tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores ya definidos en los lineamientos técnicos:

Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral.

independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral. Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

sólidos y trasplantados de órganos sólidos. Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “ACTIVA” (menos de 1 año desde el diagnóstico; tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; enfermedad en recaída o no controlada).

Desde el Ministerio de Salud detallaron que "al momento de la vacunación, las personas con inmunocompromiso deberán presentar prescripción médica".

Tercera dosis para mayores de 50 años vacunados con Sinopharm

En tanto, respecto a la tercera dosis para mayores de 50 que hayan sido inoculados con Sinopharm, El Destape dialogó con el médico infectólogo Tomás Orduna quien explicó que esto se debe a dos cuestiones: el primero tiene que ver con la inmunosenescencia que se refiere a los cambios que se producen en el sistema inmunitario a causa del envejecimiento y que afectan la inmunidad innata y adaptativa. "Se trata de cuestiones fisiológicas propias del envejecimiento que repercuten en la respuesta a las vacunas", explicó.

Y en segundo lugar por la eficacia misma de la vacuna Sinopharm que de forma global es del 80 por ciento por lo que en persona mayores de 50 años con inmunocenecencia potencialmente va a disminuir la eficiencia. "Es así que dar una tercera dosis al sistema primario es para tratar de forzar al sistema inmune, que está más envejecido, a qué responda. En ese caso, la propuesta es que en las personas con esquema de dos dosis de Sinopharm mayores de 50 darles una tercera dosis de Astrazeneca", explicó y confirmó que dar una tercera dosis con otra plataforma "hasta mejora la respuesta".

Diferencias entre las vacunas de tercera dosis y dosis de refuerzo

El Ministerio de Salud nacional también confirmó la aplicación de una dosis de refuerzo a partir de los seis meses de la aplicación del esquema completo de dos dosis para toda la población en general comenzando con el personal de salud para continuar con los otros grupos prioritarios escalonadamente. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tercera dosis y dosis de refuerzo?

Respecto a esta diferencia, el médico infectólogo Tomás Orduna explicó: "Una dosis adicional (tercera dosis) en definitiva corresponde al esquema primario. Se han aplicado dos dosis en personas inmunocomprometidas al igual que se han dado dos dosis de vacuna Sinopharm a mayores de 50 años. Los que tienen inmunocompromiso puede que no respondan de manera adecuada con la misma cantidad definiva de producción de anticuerpos que las personas que no tienen transtornos inmunológicos por lo que hay que agregar una dosis", explico Orduna, que detalló que "dar una dosis adicional es para forzar, justamente, en esas personas puedan homologarse a aquellos que no tienen trastornos en sus sistemas defensivos".

Dosis de refuerzo para toda la población

Mientras que respecto a la vacuna de refuerzo, el especialista aclaró que consiste en una dosis que se dará periódicamente a toda la población. En este sentido, dio como ejemplo la vacuna contra la difteria y tétanos que cada 10 años se debe aplicar un refuerzo para sostener la respuesta contra estás infecciones. "Quienes tengan el esquema de 3 dosis completo, debe continuarse con un refuerzo cada 10 años para mantener la inmunidad", detalla por ejemplo el esquema de vacunación nacional sobre esta vacuna.

"Todo lo que sería dosis de refuerzo son los que se van a dar periódicamente para sostener nuestra respuesta contra la enfermedad. Estás aplicaciones de refuerzo comenzará más adelante y cuando hablemos de dosis de refuerzo será para toda la población", cerró el profesional.