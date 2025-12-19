Figura de Telefe anunció su salida en vivo: "Me costó un montón"

Como ocurre cada fin de año, los medios de comunicación atraviesan semanas de movimientos intensos, reacomodamientos y despedidas inesperadas. Cambios de grillas, ciclos que se despiden y figuras que deciden dar un paso al costado marcan el cierre de la temporada. En ese clima de transición, una reconocida figura del streaming y Telefe sorprendió al anunciar en vivo su salida de uno de los programas más importantes de la radio actual.

La noticia se conoció al aire, sin vueltas ni comunicados previos, durante una emotiva emisión que dejó a oyentes y compañeros visiblemente conmovidos. Quien tomó la palabra fue Andy Kusnetzoff, conductor de Perros de la Calle (Urbana Play 104.3), que le cedió el espacio a una de las integrantes del equipo para hacer un anuncio que muchos ya intuían.

¿Quién es la figura que anunció su salida de Urbana Play?

Finalmente, se confirmó lo que venía circulando en los pasillos: Sofi Martínez anunció su renuncia en vivo y se despidió definitivamente del programa y de la radio.

“Creo que hay muchos oyentes que lo imaginan, por lo que viene pasando en las últimas semanas en el programa”, comenzó diciendo la periodista deportiva, una de las caras más visibles de Telefe y también figura clave de Urbana Play. Acto seguido, lanzó el bombazo: “Voy a dejar Perros a partir del año que viene… En realidad, hoy es mi último día en Perros, es mi último día acá en la radio. Es una decisión muy difícil”.

Visiblemente emocionada, Sofi reconoció que el cierre no fue como lo había imaginado. “Me queda algo en el debe, que es la manera de transitarlo en el último tiempo. Fue injusta con el período que yo viví en Perros, porque con las grabaciones de MasterChef y demás no estuve viniendo. Y ahora que estuve estos días… me da un poco de lástima que haya sido así”, confesó con sinceridad.

Sofi Martínez se despidió de Urbana Play.

Aun así, se tomó un momento para agradecer al equipo y a la audiencia: “Hay mucho para agradecer y decirles a ustedes, a los que están acá y a los que están del otro lado”.

Al explicar los motivos de su decisión, Martínez fue clara y dejó en evidencia que no se trata de un conflicto, sino de una elección personal y profesional. “El año que viene es año de Mundial. Me voy porque quiero encontrar mi energía y no vivir corriendo para todos lados”, explicó. Y agregó una reflexión más profunda sobre su presente: “En los últimos años me pasaron cosas extraordinarias y las viví yendo de un lado para el otro. Me descubrí en un montón de facetas. Ahora tengo ganas de parar un poco y hacer lugar para ver qué tipo de comunicadora quiero ser, qué tipo de periodista”.

El cierre fue tan honesto como emotivo: “Me costó un montón tomar la decisión. No sé si es un punto final. El amor por esta radio es muy grande. Soy fan de esta radio, lo era desde antes. Es increíble para mí haber trabajado en Perros de la Calle”.