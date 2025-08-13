Las diplomaturas duran cuatro meses y son 100% virtuales.

En tiempos de crisis económica y desinformación, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó tres diplomaturas virtuales diseñadas para profundizar en temas clave como inflación, finanzas, políticas públicas y agro. Si sos periodista o te interesa el mundo económico, esta es una oportunidad única para capacitarte con los mejores.

¿Por qué son importantes estas diplomaturas?

En un país como Argentina, donde la economía es noticia todos los días, entender fenómenos como la inflación, el crédito o las finanzas digitales se vuelve esencial. Estas diplomaturas buscan formar profesionales que puedan interpretar y comunicar con claridad y rigor.

Cada programa dura cuatro meses, con clases virtuales una vez por semana. Son 100 horas cátedra en total, combinando encuentros sincrónicos y material asincrónico. Ideal para aquellos que quieren estudiar sin descuidar sus obligaciones laborales.

1. Periodismo de Economía Financiera y Fintech

El mundo financiero está cambiando rápidamente con la llegada de criptomonedas, blockchain y pagos digitales. Esta diplomatura te prepara para entender y comunicar estos temas con precisión.

Además, se enfoca en la ética periodística y el marco regulatorio, clave para evitar desinformación en un sector tan sensible. Si te interesa el futuro del dinero, esta es tu opción.

2. Periodismo Económico: Interpretación y Análisis de Políticas Públicas

Las decisiones económicas del gobierno impactan directamente en tu vida, y en este sentido, esta diplomatura te enseña a analizar políticas fiscales, sectoriales y de desarrollo con mirada crítica.

En un mundo lleno de datos, saber interpretarlos correctamente es una habilidad invaluable. Si querés informar con profundidad sobre economía argentina, esta formación es ideal.

El periodismo agropecuario es clave para entender la economía argentina.

3. Periodismo Agropecuario

El campo es uno de los motores de la economía argentina, pero también un tema complejo. Esta diplomatura te brinda las herramientas para cubrir el sector con rigor y ética, desde la producción hasta el impacto ambiental.

Si te apasiona el agro o querés especializarte en un rubro clave para el país, esta es una gran oportunidad.

¿Cuándo empiezan y cómo inscribirse?

Las diplomaturas arrancan a fines de agosto, y las inscripciones ya están abiertas. Como son virtuales, podés cursar desde cualquier lugar del país. Si querés destacarte en el periodismo económico o simplemente entender mejor cómo funciona la economía, estas diplomaturas son una excelente opción.

Ante cualquier inquietud podés contactarte a través de su chatbot ubicado en el sitio web, completando el formulario con tus datos de contacto para que personal de la UBA se comunique con vos o directamente enviando un correo electrónico a diplomaturas@economicas.uba.ar.